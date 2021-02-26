Забайкальское горнорудное предприятие подвело социальные итоги 2020 года

Предприятие активно развивает территорию присутствия и участвует в социальных программах





С 2014 года «ЗГРП» ведет геологоразведку и добычу нефрита в Бурятии. Объём налоговых платежей компании ежегодно составляет свыше 200 млн рублей в год. Однако помимо основной деятельности предприятие активно развивает территорию присутствия, участвует в ряде заметных социальных программ республики, поддерживает развитие спорта, помогает детским учреждениям и многое другое.

По соглашению с районной администрацией Баунтовского района ЗГРП ежегодно выделяет более 9 млн рублей на социально-экономическое развитие района и посёлка Россошино. В этом году сразу двум бизнес-проектам местных жителей была оказана финансовая помощь – для приобретения техники для лесозаготовительного предприятия на 6 рабочих мест, а также мини-ателье на 4 рабочих места для пошива постельного белья вахтовикам и местным жителям.По словам гендиректора компании Александра Воронкова, создание рабочих мест на селе должно стать приоритетным для предприятия в ближайшие годы в рамках социальной политики. Добывающее предприятие готово выступить и в качестве крупного закупщика фермерских товаров.ЗГРП поддерживает бурятских борцов в подготовке сборной республики к крупным спортивным соревнованиям. Соглашение на 5,4 млн рублей о сотрудничестве между предприятием и региональным Минспорта было подписано в 2019 году, и дополнительно - более 2 млн рублей в 2020-м, а уже в феврале в Италии на чемпионате Европы по спортивной борьбе представители Бурятии показали беспрецедентно высокие результаты: «золото» Александра Богомоева, «бронза» Балдана Цыжипова, женская сборная также показала заметные результаты, завоевав две «бронзы». От ЗГРП и бренда ювелирных украшений из нефрита «Ориентал Вэй» чемпиону и призёрам вручили денежные премии от 150 до 400 тысяч рублей, а также комплекты эксклюзивных ювелирных украшений.Также в 2020 году ЗГРП наградило спортсменов из Бурятии, завоевавших шесть медалей на Гран-при Иван Ярыгин. Чемпионами стали Александр Богомоев, Балдан Цыжипов), Мария Кузнецова и Вероника Чумикова. Бронза у Евгения Жербаева и Даши Шарастепанова.Средства индивидуальной защиты для борьбы с пандемией коронавируса были переданы республиканскому Минздраву. В гуманитарную партию вошли 85 тысяч медицинских масок, 10 тысяч хирургических медицинских масок, столько же респираторов, а также 5 тысяч пар перчаток и 100 комплектов защитной медицинской одежды.Тройка очаровательных северных оленят из Баунтовского района поселились в живом уголке музея в 2020 году, благодаря ЗГРП.По договору аренды лесного участка в Баунтовском районе ЗГРП ранее вырубило 28,6 га лесных насаждений для геологического изучения недр. Уже в мае 2020 года предприятие одним из первых в регионе приступило к лесовосстановлению на землях лесного фонда. Для этого ЗГРП приобрело и высадило более 117 тысяч штук сеянцев сибирской сосны.Несмотря на нестандартные проблемы, производственный план по разведке и добыче на территории всех трех районов республики – Баунтовского, Муйского и Окинского – выполнен в полном объеме. Все заезжающие на месторождения люди за сутки сдают анализы для выявления инфекции и регулярно проходят температурный контроль. На самом месторождении находится медработник, который проводит весь комплекс необходимых профилактических мероприятий. Работники обеспечены качественными средствами индивидуальной защиты, такими как маски, дезрастворы, бесконтактные градусники, бактерицидные лампы и другое.Порядка 600 детей Окинского района смогли подготовиться к школе в рамках местной акции «Помогите детям собраться в школу», для которой ЗГРП выделило более полумиллиона рублей.ЗГРП, заботясь о сохранении экологии и воспроизведении численности рыбного изобилия озера Байкал, в ноябре этого года выпустило в водоём молодь хариуса, выращенную на рыбоводных заводах республики. Мероприятие направлено на компенсацию ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при разработке Оспинского месторождения нефрита на участке недр «Окинский-2» в Окинском районе Бурятии.Накануне Нового года ЗГРП передало большие сладкие подарки воспитанникам детского сада и учащимся школы в эвенкийском селе Россошино. В малокомплектной школе и детском саду всего 60 ребятишек, и никто из них не остался без внимания.Кроме того, в 2020 году горнорудное предприятие подарило россошинскому ФАПу новый автомобиль.Фото: предоставлено ЗГРП