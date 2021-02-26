Бурятия получит миллиард на дорогу в Курумкан

Это позволит завершить реконструкцию 20-километрового участка дороги уже в этом году





Бурятия получит миллиард рублей на реконструкцию автодороги «Улан-Удэ - Турунтаево- Курумкан - Новый Уоян», сообщили в пресс-службе правительства республики. Соответствующее решение принято на заседании правительства России 25 февраля, где рассматривался вопрос о выделении 100 млрд рублей на ускорение ремонта, реконструкции и строительства автодорог в регионах страны.

Как заявил зампред правительства России Марат Хуснуллин, выделение дополнительных 100 млрд рублей позволит ускорить темпы реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионах.- Регионам будет предоставлено дополнительное финансирование на дорожные работы. Всего в регионы будет направлено 100 млрд рублей, 27 млрд из которых предназначены на ремонт существующего дорожного полотна в 58 регионах. В прошлом году мы выделяли дополнительные средства на дорожное строительство, и это позволило достичь лучших результатов по сравнению с 2019 годом, несмотря на пандемию коронавируса. Оставшаяся часть дополнительного финансирования будет направлена на строительство конкретных дорожных объектов в 2021-2022 годах в 45 регионах России. Среди таких объектов Северный обход Лобни в Московской области, реконструкция автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян» в Республике Бурятия, Южный подъезд к Краснодару, - рассказал Марат Хуснуллин.- Региональная автодорога «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян» - это важное, и по сути, единственное, круглогодичное связующее звено для Курумканского, Баргузинского и Прибайкальского районов со столицей Бурятии. Реконструкцию участка дороги с 271 по 291 км планировалось завершить в 2023 году, но с учетом выделенных средств в размере около 1 млрд рублей объект сдадут в эксплуатацию уже в этом году, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.Реконструкция автомобильной дороги «Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан» началась в 2003 году. В 2019 ее включили в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент реконструировано 258 км дороги.- В наш адрес поступало много жалоб на участок дороги с 271 по 291 км. Он полностью находился в ненормативном состоянии: гравийка, ямы, ухабы. Все это затрудняло автомобильное движение. Работы на данном участке начались в 2018 году. Уже уложено 5 км асфальтобетонного покрытия, выполнены работы по устройству земляного полотна. В этом году реконструкцию завершат, - рассказывает и. о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.На участке проведут работы по устройству асфальтобетонного покрытия, водопропускных труб, установят дорожные знаки, нанесут разметку. Взамен трех старых деревянных мостов построят железобетонные. В районе сел Макаринино и Адамово проведут освещение, обустроят автобусные остановки.Напомним, ранее было принято решение и о дополнительном финансировании из федерального бюджета на строительство третьего моста через реку Уда в размере 1,8 млрд рублей. Оно позволит сократить срок его строительства.Фото: пресс-служба правительства Бурятии