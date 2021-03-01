В Улан-Удэ сразу пять компаний пожаловались на торги по благоустройству горсада

Стоимость работ превышает 11 млн рублей





В УФАС Бурятии поступили жалобы от пяти компаний о нарушениях, допущенных при организации и проведении открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству территории парка «Горсад». Заказчиком работ выступает МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха».