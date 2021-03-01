В Улан-Удэ сразу пять компаний пожаловались на торги по благоустройству горсада

Стоимость работ превышает 11 млн рублей
В УФАС Бурятии поступили жалобы от пяти компаний о нарушениях, допущенных при организации и проведении открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству территории парка «Горсад». Заказчиком работ выступает МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, рассмотрение жалоб состоится 4 марта. Подробностей о том, на что именно жалуются компании, не сообщается.
Отметим, стартовая стоимость торгов на благоустройство парка составляет 11,3 млн рублей.
Напомним, городской сад – одна из зон запустения в центре города. Когда-то он был самым популярным местом, несмотря на то, что обустроен на старом кладбище. В 2012 году горсовет ликвидировал парк и передал территорию в собственность Бурятской епархии. При передаче епархия обещала, что он получит новое развитие и здесь даже появится спортивный городок для молодежи. Однако планы так и остались планами. Осенью 2019 года епархия, видимо, осознав, что облагородить сад своими силами не получится, передала его мэрии в безвозмездное пользование сроком на пять лет.
Конкурс на благоустройство горсада объявляли еще в марте прошлого года, однако потом его отменили из-за пандемии коронавируса. Осенью 2020 года в парке провели подготовительные работы, на эти мероприятия выделили миллион рублей. Подрядная организация демонтировала старый асфальт и вывезла из парка мусор.
В рамках первого этапа работ в парке предусмотрено устройство административного здания с постом охраны, устройство общественного туалета на три отделения, в том числе для маломобильных граждан. Также планируется отремонтировать входную группу и кирпичное ограждение, сделать освещение на центральной аллее, тротуарную дорожку, установить скамейки и урны.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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