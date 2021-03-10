В Бурятии в поселке Верхняя Березовка построят сети водоснабжения

Они будут прокладываться по застроенной территории на глубине 4,1 метра от поверхности земли







В Улан-Удэ подготовлен проект водовода в поселке Верхняя Березовка. Документацию разработала проектная организация «Антарктида» по заданию муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик», инженерные изыскания выполнил «Бурятгеопроект», сообщили в минстрое Бурятии.



Проект предполагает закольцовку существующих сетей в ИЖС микрорайона Верхняя Березовка до отворота на Этнографический музей. Также предусматривается перенос водовода, обеспечивающего водой здание средней школы № 64 и частичный демонтаж сетей водоснабжения по улице Сосновая. Общая строительная длина трубопроводов составит 8773 метра.



«Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения является одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации. Именно поэтому в 2021 году в нацпроект «Жилье и городская среда» дополнительно включили федеральный проект «Чистая вода». Эта федеральная программа предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой до 99 % городского населения России к 2024 году», - отметил министр строительства Республики Бурятия Николай Рузавин.



Сети водоснабжения будут прокладываться по застроенной территории, на глубине 4,1 метра от поверхности земли. В местах с особо стесненными условиями прокладка будет вестись ся методом горизонтально-направленного бурения без повреждения грунта.



По расчетам проектировщиков, расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение микрорайона составит более 1500 кубометров в сутки. Кроме того, учтен расход воды на полив - 430 кубометров в сутки. Кроме того, в случае пожаротушения расход воды составит 15 литров в секунду. Для того, чтобы обеспечить требуемое давление и расход в сетях водоснабжения, запроектировано строительство двух повысительных насосных станций (ПНС), а на всем протяжении водовода будут построены водопроводные камеры, колодцы и пожарные гидранты в общем количестве 57 штук.



В составе проекта в числе прочей документации разработан раздел «Мероприятия по охране окружающей среды». Проведенные расчеты позволили сделать вывод, что проектные решения приняты с максимальным смягчением негативных процессов для природы.



В процессе проведения государственной экспертизы в проектную документацию были внесены оперативные изменения. Но в целом проектная документация по объекту «Строительство сетей водоснабжения п. Верхняя Березовка» соответствует установленным требованиям, отметили в Госэкспертизе.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

