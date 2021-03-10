Кто стоит за «мусорным коллапсом» в Бурятии?

Ситуация вокруг «ЭкоАльянса» накалилась до предела





Московская юридическая фирма предлагает перевозчикам мусора, которым задолжал «ЭкоАльянс», выкупить у них права требования к региональному оператору. В Арбитражный суд Бурятии с исками обратились три перевозчика: ООО «БХК-Восток» (Кабанский район), ООО «Форпост» (Селенгинский, Мухоршибирский и Бичурский районы) и ООО «СКА» (Советский район Улан-Удэ). Сумма требований составляет свыше 28,5 млн рублей, причемона может быть увеличена в ходе судебных разбирательств, так как ООО «БХК-Восток» подало иск еще в январе, ООО «Форпост» и ООО «СКА» - в феврале, а на дворе уж март.

Остальные перевозчики мусора пока не «отметились» в суде, видимо, ожидая выполнения обещания нового генерального директора «ЭкоАльянса», депутата Народного Хурала Дмитрия Дружинина. На сессии республиканского парламента, где принималось решение о предоставлении регоператору субсидии в размере 20 млн рублей, он заявил: «В марте у нас высвобождаются 10 млн рублей для оплаты первоочередных платежей, в том числе перевозчикам». Но, очевидно, обозначенная Дружининым сумма долговую проблему не решит, при распределении ее между всеми перевозчиками каждому из них достанутся лишь крохи.Кроме того, задолженность «ЭкоАльянса» по версии самого регоператора и задолженность по версии некоторых перевозчиков - это совершенно разные суммы. Дело в том, что в последние месяцы укоренилась практика отказа от подписания актов выполненных работ. Вместо них, например, ООО «БХК-Восток» получило от «ЭкоАльянса» претензионное письмо по поводу того, что мусор якобы вывозился реже, чем положено. При этом к перевозчикам применяются драконовские, по их мнению, санкции - 5% от общей суммы всех договоров (на тот же Кабанский район их три) за каких-то четыре дома.Однако, по данным ГЛОНАСС, которые имеются у перевозчиков и которые они направили регоператору, мусоровозы эти дома посещали нормативное количество раз. Просто машины меняются на маршрутах, некоторые становятся на техническое обслуживание, ремонт, вместо них едут другие.В такой ситуации перевозчики мусора просто вынуждены обращаться в Арбитражный суд, чтобы зафиксировать размер задолженности регоператора перед ними.Московская фирма, положившая глаз на долги «ЭкоАльянса», специализируется на выкупе долгов юридических лиц. За переход к ней прав требования компания готова выплачивать до 95% номинала долга. Пока нет сведений о том, чтобы кто-то из подрядчиков регоператора согласился на ее соблазнительные предложения. Но при дальнейшем обострении отношений с новым руководством «ЭкоАльянса» они вполне могут воспользоваться этой возможностью.Возможно, столичные юристы действуют по собственной инициативе, рассчитывая заработать на разнице между суммой выкупа и суммой самого долга. Однако более вероятным представляется, что они выполняют поручение некоего заинтересованного лица. А предложения о выкупе прав требования косвенно подтверждают уже неоднократно озвученное различными экспертами мнение о готовящемся рейдерском захвате «ЭкоАльянса» или его статуса регоператора ТКО.В частности, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Бурятии Максим Киреенко считает: «Все дело в том, что в рамках проекта «Чистая страна», куратором которого является небезызвестный депутат Народного Хурала, бывший топ-менеджер ТГК-14 и нынешний директор «ЭкоАльянса» Дмитрий Дружинин, ожидается поступление внушительных средств на ликвидацию свалок на территории Бурятии».Гипотетическая (пока) вероятность банкротства «ЭкоАльянса» обсуждалась на февральском совещании с участием главы Бурятии Алексея Цыденова. Руководителю Республиканской службы по тарифам Борису Хмелеву был задан вопрос: возможно ли установление нового тарифа на вывоз ТКО в случае банкротства «ЭкоАльянса» и прихода на его место нового регоператора? Ответ был таков: новый тариф может быть установлен, но не выше существующего. Поэтому в банкротстве «ЭкоАльянса» нет практического смысла.Между тем тиражируемое во многих источниках мнение о том, что развал «Экоальянса» пытаются осуществить изнутри, основано в числе прочего на противоречивых заявлениях и действиях «антикризисного менеджера» Дмитрия Дружинина.Он вроде бы взялся исполнять требование главы Бурятии Алексея Цыденова, озвученное на встрече с участием перевозчиков мусора: «Договориться и сделать это завтра же, чтобы все компании возобновили работу». В частности, тому же ООО «БХК-Восток» руководством «Экоальянса»направлен договор на вывоз мусора из нескольких населенных пунктов Кабанского района. Остальные регоператор взял на себя. Но расценки на оплату услуг перевозчика в договоре оказались почти на 60% ниже тех, по которым он работал ранее (не общая сумма договора, а размер платы за кубометр вывезенного мусора). Разве так договариваются?Отказываясь от услуг местного перевозчика, новое руководство «ЭкоАльянса» увеличивает собственные расходы регоператора. От Улан-Удэ до Выдрино - 272 километра. Сколько это ГСМ для одного большого мусоровоза? А ведь есть еще специфика территории. В Кабанском районе много поселков находится за магистралью Транссиба. Мусоровоз-большегруз под железной дорогой не везде может проехать, надо посылать машину помельче, и это дополнительные затраты. А узкие проезды к байкальским пляжам в Энхалуке, где летом отдыхающие оставляют горы мусора? Туда надо пробираться по песку или по узким лесным дорогам. Улан-удэнские водители мусоровозов просто не знают всех маршрутов, особенностей сельских территорий. Да и командировочные или сверхурочные им придется платить, ведь в пути они могут находиться больше рабочего дня.Новый руководитель регоператора публично сетует на его чрезмерную закредитованность. «У нас на сегодня ежемесячный платеж составляет 14 млн рублей», - рассказывал Дружинин на сессии Народного Хурала. По его словам, принято решение перекредитоваться - взять новый кредит для выплаты прежнего, чтобы сократить ежемесячные платежи до 4 млн рублей за счет увеличения срока кредитования.Одновременно Дружинин объявил о намерении нового руководства «ЭкоАльянса» также взять в лизинг большое количество техники, чтобы заменить «мятежных» перевозчиков мусора. Получается, что на место платежей по кредиту придут лизинговые платежи и все останется как было, если не хуже?Для того, чтобы техника работала, нужны люди, новые штатные единицы - и много! А это деньги на зарплату, налоги на фонд оплаты труда. Что при этом выгадает «ЭкоАльянс»? А Бурятия, которая потеряет часть малого бизнеса и рабочих мест в районах?Впрочем, Дружинин, по его словам, рассчитывает включить затраты на лизинг техники и другие «антикризисные» меры в инвестиционную составляющую - надбавку к действующему тарифу на вывоз ТКО. Проще говоря, переложить затраты на потребителей.Но тут мы уже переходим в плоскость политическую. Глава Бурятии Алексей Цыденов трепетно относится к установленному тарифу на вывоз ТКО. Он лично добивался, чтобы тариф в республике был ниже, чем в других регионах. Согласится ли глава на рост платежей даже в виде «инвестиционной надбавки» в условиях очередного избирательного цикла? Или главе банально пытаются «подложить свинью»?Корень проблем «ЭкоАльянса» не сам тариф, а уровень собираемости платежей. Но, как рассказал директор ООО «БХК-Восток» Михаил Лошкарев, новое руководство «ЭкоАльянса» добилось сокращения числа сотрудников, которые занимались обеспечением собираемости платежей, формированием базы данных о потребителях услуг в Кабанском районе. Вместо 14 человек их осталось четверо, из них двое уволились, так как им не предоставили ни рабочих мест, ни оргтехники. Представляете, осталось два человека на муниципалитет с населением около 60 000 жителей и площадью свыше 13 000 квадратных километров. Там сельских и городских поселений - 19, а населенных пунктов – 62. О каком росте собираемости платежей может идти речь?Особенно показательны заявления Дмитрия Дружинина по поводу целесообразности сортировки мусора. С одной стороны, он признает, что старый муниципальный полигон заполнен, и мусор приходится возить на частный полигон. Расценки там сами по себе выше, а также владелец полигона готовится установить весы, чтобы принимать мусор и начислять плату не по объему, а по весу. С другой - утверждает, что запущенная в сентябре 2019 года мусоросортировочная станция (МСС) №2 «генерирует убытки», поэтому нет смысла спешить и с запуском МСС № 1.Надо ли понимать так, что новый гендиректор «ЭкоАльянса» предпочитает больше платить частной компании, владеющей мусорным полигоном, чем сортировать мусор на станциях регоператора в соответствии с основными принципами государственной политики в сфере обращения с ТКО? Нет ли тут конфликта интересов?Дмитрий Дружинин утверждает, что убыточность сортировки обусловлена отсутствием сбыта вторичного сырья. Но разве не является прямой обязанностью «антикризисного» менеджмента найти пути этого сбыта?Вернемся к попыткам московской юридической фирмы выкупить долги «ЭкоАльянса». В чьих интересах она действует? Вариантов может быть много. Например, республиканский бизнес-омбудсмен Чингис Сергеевич Матхеев при общей пассивности по большинству острых вопросов сподобился направить обращение в прокуратуру Бурятии против прежнего руководства регоператора. По удивительному совпадению, другой Матхеев - Семен Сергеевич (брат?) - является, по данным Руспрофиля, генеральным директором ООО «Эко Столица» и ООО «Эко Байкал» (в первом - еще и соучредителем). Обе компании в качестве основного вида деятельности указали обращение с отходами.Но самое интересное в другом. Под теми же ИНН, которые ныне присвоены ООО «Эко Столица» и ООО «Эко Байкал», ранее действовали компании с другими названиями - ООО «РТ-НЭО Бурятия» и ООО «РТ-НЭО Улан-Удэ». Последнее даже претендовало на право заключения концессионного соглашения на эксплуатацию мусорных полигонов и сортировочных станций столицы Бурятии. Конкурс был проведен в 2017 году в бытность мэром Александра Голкова. Как впоследствии установила УФАС, с нарушениями федерального законодательства, из-за чего выдано предписание об отмене протоколов конкурса.Аббревиатура «НЭО» расшифровывается как «Национальный экологический оператор». Так называлась компания, созданная ГК «Ростех» еще в 2012 году для освоения «мусорного рынка» России, объем которого оценивался в астрономическую сумму - от 50 до 300 млрд рублей. Как писали СМИ, «Ростех» планировал стать федеральным оператором по утилизации отходов. Однако федеральные власти эти планы не поддержали, решив развивать региональное направление. Тогда в некоторых субъектах Федерации появились региональные операторы, постоянным элементом названий которых стало «РТ-НЭО». Например, «РТ-НЭО Иркутск» занимается обращением с ТКО в зоне 2 «Юг» соседнего с нами региона.Не исключено, что и в Бурятии улыбчивого кумуткана (эмблему «ЭкоАльянса») хотят заменить на жесткий рассеченный квадрат - логотип «Ростеха». Тем более, что ожидаемое финансирование из федерального бюджета на ликвидацию накопленного экологического ущерба - действительно очень лакомый кусок.Пока ситуация не дошла до точки невозврата. Мусор лежит во дворах у многих сельских жителей, как их просили об этом главы местных администраций. Или скрыт под снегом. Но через считанные недели, когда окончательно потеплеет, настанет подлинный час «Ч». И тогда на сцену могут выйти истинные интересанты «мусорного коллапса» с предложениями, от которых невозможно будет отказаться.Еще на старте «мусорной реформы» глава Бурятии Алексей Цыденов проявил себя как убежденный сторонник регионального варианта ее проведения. В итоге «ЭкоАльянс» стал республиканским не только по статусу и «прописке», но и в силу участия Бурятии (через АО «РМЗ») в его уставном капитале. Будет ли обновленное правительство, прежде всего, новый вице-премьер Иван Альхеев, получивший назначение почти синхронно с Дмитрием Дружининым и курирующий Минприроды РБ, следовать заданным курсом? Сейчас явно не время сдавать позиции...Фото: «Номер один»