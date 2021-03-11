Жители Бурятии на праздники выбирали в качестве подарков «умные» гаджеты

Самыми популярными стали смарт-часы и устройства из экосистемы Xiaomi





Все чаще, выбирая подарки своим близким, жители республики Бурятия отдают предпочтение «умным» устройствам. Самыми популярными подарками на 23 февраля и 8 марта стали смарт-часы и устройства из экосистемы Xiaomi. Как отмечают аналитики МегаФона, интерес к таким гаджетам в этом году вырос втрое.

Самые желанные модели умных часов у жителей Прибайкалья: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Samsung Galaxy Watch Active. Причем праздничная статистика показала, что дамы выбирали в качестве подарков кавалерам часы Apple, а вот представители сильного пола на 8 марта дарили смарт-часы брендов Huawei и Samsung.Девушки стремятся облегчить быт своим мужчинам: еще одной популярной категорией подарков на День защитника Отечества стали аксессуары и устройства экосистемы Xiaomi «Умный дом» – «умные» чайники, датчики, фильтры, розетки, и прочее. На третьем месте по динамике продаж на 23 февраля расположились детские часы.Представительницам прекрасного пола приборы экосистемы Xiaomi дарили в меньшей степени, зато на втором месте в качестве подарков от пап оказались детские часы для любимых дочек, а также всевозможные аксессуары для смарт-часов и браслетов.Интересно, что в других регионах к выбору подарков подошли иначе. Например, в Сибири мужчинам больше всего дарили аксессуары и товары для красоты и здоровья - умные зубные щетки и весы, а девушкам – автомобильные зарядные устройства Type-C. А вот на Северо-Западе, в Центральной России и Поволжье популярными подарками и на 23 февраля и на 8 марта стали моноподы, оказавшиеся не в тренде на Дальнем Востоке.По-прежнему популярным подарком во всех регионах, конечно, остаются смартфоны. В этом году самыми востребованными были модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 февраля они также были в числе фаворитов. Растет спрос и на новинку Apple - iPhone 12Pro.Как отметили в пресс-службе МегаФона, за подарками накануне «гендерных» праздников чаще шли не в интернет-магазин, а в розничные салоны – там в предпраздничные дни все категории показывали наиболее активный рост.Фото: МегаФон