В Бурятии построят крупное овощехранилище





Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым представил проект по строительству комбинированного картофеле- и овощехранилища емкостью 20 тыс тонн. Предприятие разработало бизнес-план, проектно-сметную документацию, получило положительное заключение экологической экспертизы.

- Наличие такого резерва будет способствовать стабилизации цен. То есть существенно уменьшит сезонные скачки цен на овощи, - отметил глава Бурятии.

- Расширение сельхозпроизводства и сбалансированная ценовая политика на продукты питания – взаимосвязанные вещи. Президент России на днях отметил, что необходимо сдерживать рост цен на сельхозпродукцию на Дальнем Востоке, чтобы он не превышал среднероссийские темпы. Это общая задача. Россельхозбанк, со своей стороны, продолжит финансировать проекты, важные для Бурятии и всего дальневосточного региона. Нам важно, чтобы люди были обеспечены качественными и вкусными продуктами по нормальным ценам, - заявил Борис Листов.