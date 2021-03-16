Tele2 обеспечила связью 15,5 тысяч жителей малых населенных пунктов Бурятии

Так, мобильный интернет появился в селе Бурдуны, где проживает всего 128 человек





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в прошлом году значительно расширил территорию покрытия сети в республике. 4G-интернет стал доступен жителям еще 20 малочисленных населенных пунктов 10 районов.

Как сообщили в пресс-службе компании, 2020 год стал этапом ускоренной цифровизации. Значение доступа к онлайн-сервисам стало очевидно для всех. В прошлом году Tele2 обеспечила быстрым мобильным интернетом более 15,5 тысяч жителей малых и отдаленных территорий Бурятии, которые получили возможность дистанционно учиться, работать и пользоваться цифровыми услугами.Например, мобильный интернет оператора появился в селе Бурдуны, где зарегистрировано всего 128 человек. Также новые базовые станции Tele2 обеспечили связью жителей сел Большая Кудара, Уладый, Буй, Шибертуй, Цагатуй, Первомаевка, Шэнэ-Буса, Утата, Большое Колесово, Танхой, Шергино, Шаралдай, Зурган-Дэбэ, Харгана, Далахай Тункинского района, Хужиры, Хурай-Хобок, Могсохон и станции Посольская.«Пандемия коронавируса еще раз показала, что сегодня наличие быстрого интернета – базовая потребность людей. В этом году мы уже запустили 4G в селах Ташелан, Холтосон, Мыла, Хамней, Булык и Чесан, и на этом наши планы не заканчиваются. Мы продолжим расширять территорию покрытия и увеличивать скорость мобильного интернета не только в крупных городских агломерациях, но и в отдалённых малонаселенных пунктах республики», - сообщил технический директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.Фото: Tele2