«Мусорная» отморозка

Стоило ли назначать выходца из ТГК-14 главным по отходам?
«Сварились в кипятке...», «Кипятком залило улицу...», «Сотни домов остались без тепла...». Такие заголовки регулярно появлялись в СМИ в период, когда энергетическим комплексом столицы Бурятии - УУЭК - руководил Дмитрий Дружинин. Ныне он депутат Народного Хурала, президент Торгово-промышленной палаты Бурятии, а с января 2021 года генеральный директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоАльянс».
Испытание холодом
Официальное назначение Дружинина директором УУЭК - филиала ТГК-14 - состоялось в октябре 2012 года. Однако обязанности руководителя он исполнял с января.
В ночь с 13 на 14 апреля 2012 года произошел прорыв теплотрассы в Железнодорожном районе. Горячая вода потоком хлынула по улице Трактовой в сторону улицы Борсоева к железнодорожным путям. Слесарь ЛВРЗ делал обход, пытаясь понять, какой ущерб нанесла авария путевому хозяйству предприятия. Он вынужден был идти по кипятку и не заметил ямы, наполненной горячей водой. Рабочий провалился в нее, получив ожоги около 80% тела. Через сутки он скончался в больнице. Ему было 27 лет...
10 июня 2015 года жильцы дома по улице Профсоюзной обнаружили яму с кипятком. Рядом играли дети. На их глазах в яму упала и насмерть сварилась собака. Из-за аварии три многоквартирных дома более суток оставались без горячей воды...
А вот крупная авария на теплосетях в ноябре 2016 года оставила без отопления жилые дома сразу в двух районах Улан-Удэ: Октябрьском и Железнодорожном. «Такое чувство, что ТГК проверяет город на выдержку. Сколько можно издеваться!» - писали в соцсетях возмущенные улан-удэнцы.
В том же году произошла еще целая серия аварий на теплосетях. В ночь на 21 октября без воды осталось порядка 300 домов, а также детсады, школы и ФСК. 9 ноября не было тепла у части домов по проспекту 50-летия Октября, у детсада и «Водоканала». Воду отключили для плановых работ по замене задвижки. Но после подачи воды трубу прорвало. 19 ноября из-за прорыва трубы в Железнодорожном районе без тепла и горячей воды остались жители 272 домов.
На этом фоне в УУЭК расцвело мздоимство в форме коммерческого подкупа - главный инженер Георгий Додонов вымогал у предпринимателей за подключение их объектов к тепловым сетям крупные суммы денег и квартиры, которые оформлялись на его сына. Уголовное дело возбуждено в 2018 году, а в декабре прошлого года «семейному подряду» вынесен обвинительный приговор.
«Изощренный садизм»
В студеном феврале 2018 года на планерке в администрации Улан-Удэ тогдашний сити-менеджер Александр Аюшеев в глаза Дмитрию Дружинину назвал действия УУЭК «изощренным садизмом» из-за огромного числа жалоб горожан на холод в квартирах. Между двумя руководителями состоялся весьма показательный диалог.
Александр Аюшеев: То, что вы с таким упорством придерживаетесь минимально допустимой температуры не ниже 20 градусов, удивляет. По правилам вы имеете право увеличить до четырех градусов. Но почему бы не держать 22? А у вас 20, и ни градуса больше, даже ни полградуса.
Дмитрий Дружинин: Жалобы надо проверять. Что мы нарушили сейчас? 20 градусов в квартире, что мы нарушили?
Александр Аюшеев: Держите 22, и вы тоже ничего не нарушите.
Дмитрий Дружинин: Почему мы должны держать 22?
После совещания Дружинин дал комментарий журналистам, в котором уточнил свою позицию: «Температура 20 градусов для кого-то может быть некомфортной, я с этим соглашусь. Каждый по-разному воспринимает температурный режим, но, тем не менее, других цифр у нас нет. Если менять нормативы, это в любом случае приведет к увеличению платы».
Иными словами, ни градуса без оплаты. Пусть мерзнут дети и старики...
Удивительно, но став гендиректором «ЭкоАльянса», задолжавшего перевозчикам в районах многие миллионы рублей, Дружинин вдруг вспомнил про потребителей. Теперь он заявляет, что «подрядные организации не имеют права останавливать свою работу, услуга населению должна оказываться в полном объеме и надлежащего качества». Но, думается, все дело в том, что в сегодняшней ситуации платить должен регоператор, а не наоборот. Вот такой «гибкий» подход у «антикризисного менеджера». И в памяти всплывает: «Денег нет. Но вы держитесь». В смысле, возите.
«Налеты» на квартиры
Долгие годы, когда Дмитрий Дружинин возглавлял УУЭК, улан-удэнцы жили словно в зоне «боевых действий» и в постоянном ожидании неприятных, а иногда и трагических «сюрпризов» от теплоэнергетического монополиста. Практикой стали «налеты» людей в спецодежде ТГК-14 на квартиры горожан, задолжавших в силу разных жизненных обстоятельств за тепло и горячую воду. Им срезали батареи, не оставляя даже актов об отключении. Были случаи, когда «инспекторы» просто сбегали после вызова полиции жильцами. При этом ТГК-14 в официальных комментариях и судах наотрез отрицала свою причастность к противоправным акциям и продолжала начислять плату за теплоснабжение даже после «обрезания». «Вы сами себя отрезали», - заявляли потребителям. Пока один из пострадавших не доказал в суде, что демонтаж отопления произведен именно руками ТГК-14. Он представил неопровержимые доказательства: видеоматериалы и свидетельства соседей.
С 2014 по 2019 годы, только по официальным данным муниципальной жилищной инспекции, зафиксировано 80 случаев отрезания батарей. Но реальное количество пострадавших исчислялось сотнями.
Естественной реакцией улан-удэнцев стало создание движения «Народ против ТГК-14». В ситуацию, грозившую социальным взрывом, вмешался глава Бурятии Алексей Цыденов. В Улан-Удэ прибыл представитель РЖД - главного акционера ТГК-14, руководство теплоэнергетического монополиста. Потребителям, кому отрезали батареи, начали делать перерасчет и заново подключать желающих.
К этому моменту Дмитрий Дружинин уже покинул структуру ТГК-14, оставив другим дела минувших лет. Можно, конечно, ссылаться на то, что «обрезанием» батарей занимался не УУЭК, а «Теплоэнергосбыт». Но ведь это филиалы одной компании, и вряд ли правая рука не ведала, что творит левая.
Жажда власти
В 2018 году Дружинин, еще будучи директором УУЭК, избрался в Народный Хурал по одномандатному округу в Прибайкальском районе, где у большинства жителей свои «генерации» - печки да котлы. Печального опыта прямого общения с монополистом у избирателей не было. С учетом общественного накала в Улан-Удэ Дружинину было бы намного сложнее обзавестись депутатским мандатом. Если вообще возможно. В 2016 году выдвигался на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму РФ, но снял свою кандидатуру. А в 2014 году его отстранили от выборов в Улан-Удэнский горсовет за финансовые нарушения. Но, судя по всему, он твердо решил проложить себе путь во власть.
Впрочем, и в Прибайкалье Дружинину удалось лишь на 2,5 % опередить Сергея Мезенина, за год до этого попавшего в скандальную историю с наездом на сотрудника ГИБДД.
Своеобразной загадкой остается избрание выходца из ТГК-14 президентом Торгово-промышленной палаты Бурятии. Для малого бизнеса теплоэнергетический монополист является, скорее, антагонистом, нежели взаимовыгодным партнером. Можно предположить, что кандидатуру Дружинина пролоббировал теперь уже бывший первый вице-премьер правительства РБ Игорь Зураев, в свое время реанимировавший и довольно долго возглавлявший ТПП. Тогда неясно, почему практически одновременно с понижением и переводом Зураева в Москву, что эксперты оценивают как почетную ссылку, Дружинина направили на ответственный и проблемный участок работы - осуществление забуксовавшей «мусорной» реформы? Потому что не жаль потерять как боевую единицу «Команды Бурятии»? Или с целью окончательно добить «ЭкоАльянс» изнутри, освободив место для другой компании?
Остановка единственной мусоросортировочной станции Улан-Удэ, конфликты с перевозчиками мусора в районах, сокращение сотрудников, занимавшихся обеспечением сбора платежей и формированием клиентской базы, кадровая чехарда внутри самого регоператора говорят, пожалуй, в пользу последней версии.
Чего ждать?
Но главный вопрос в том, чего ждать нам, жителям Бурятии, от нового директора «ЭкоАльянса», прошедшего «управленческую школу» ТГК-14. Судебных приказов о взыскании даже небольших долгов с последующим арестом всех счетов и карт? Обслуживания по минимальной планке, как было с отоплением Улан-Удэ (вспомните диалог на планерке в мэрии)? Появления общественного экологического движения под лозунгом «Мусор нам не нужен - с Дружининым не дружим»?
Слава богу, отрезать что-либо у потребителей, как поступала с батареями ТГК-14, «ЭкоАльянс» не может. Разве что мусор под двери навалить. Но на сей счет есть СанПиН, которыми регламентировано все - от обустройства мест сбора мусора до периодичности вывоза отходов. Кстати, в межсезонье с прогревом воздуха выше 5 градусов это придется делать ежедневно (в холодное время года можно хранить мусор в накопителях до трех суток). За соблюдением этих норм будет следить Роспотребнадзор, проверки начнутся уже в этом году.
Но сможет ли новое руководство «ЭкоАльянса», посылающее мусоровозы из Улан-Удэ в районы, где перевозчики встали из-за долгов, обеспечить выполнение требований СанПиНа в столице Бурятии и на периферии? Не вышло бы как в поговорке про двух зайцев. Тем более что в ближайшее время нас ждет «мусорная» отморозка, когда из-под растаявшего снега явится миру много нелицеприятного и зловонного, а жители сел и пригородных СНТ вынесут на улицы все, что зимой хранили в своих оградах...
Валентин Соколов, «Номер один»
Фото: пресс-служба правительства Бурятии, видео: "Ариг Ус"
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