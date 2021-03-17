«Мусорная» отморозка

Стоило ли назначать выходца из ТГК-14 главным по отходам?





«Сварились в кипятке...», «Кипятком залило улицу...», «Сотни домов остались без тепла...». Такие заголовки регулярно появлялись в СМИ в период, когда энергетическим комплексом столицы Бурятии - УУЭК - руководил Дмитрий Дружинин. Ныне он депутат Народного Хурала, президент Торгово-промышленной палаты Бурятии, а с января 2021 года генеральный директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоАльянс».

Иными словами, ни градуса без оплаты. Пусть мерзнут дети и старики...





