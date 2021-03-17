Сергей Эмдин: «Мы непрерывно ведем работы по техническому развитию сети»

В 2020 году 4G-интернет Tele2 появился в 57 населенных пунктах Бурятии





Мобильный оператор Tele2 провел онлайн-встречу с дальневосточными журналистами. На мероприятии генеральный директор компании Сергей Эмдин рассказал об итогах 2020 года и планах развития в Бурятии.

«2020 год был непростым. Самоизоляция привела к интенсивному росту интернет-трафика. Люди в режиме удаленной работы и учебы стали активнее пользоваться различными онлайн-сервисами. Помимо решения плановых задач по расширению зоны покрытия и увеличению емкости существующей сети мы инвестировали дополнительные средства в модернизацию оборудования в тех населенных пунктах, где был зафиксирован повышенный спрос на услуги 4G-интернета», – отметил генеральный директор Tele2.





За прошлый год Tele2 увеличила количество базовых станций 4G в Бурятии на 40% по сравнению с 2019 годом. Скоростной мобильный интернет стал доступен жителям около 60 населенных пунктов республики. Объём потребления интернет-трафика вырос в 1,7 раза. Сохранить качество связи при таком росте непросто, однако Tele2 прикладывает все усилия, чтобы обеспечивать высокую скорость передачи данных.В 2020 году Tele2 запустила 4G-интернет во многих населенных пунктах Бурятии:Тункинский район – Монды, Далахай, Зун-Мурино, Нилова Пустынь, Хурай-ХобокКяхтинсий район – Малая Кудара, Чикой, Октябрьский, БурдуныМухоршибирский район – Новый Заган, Саган-Нур, Шаралдай, ЦолгаЗакаменский район – Баянгол, Санага, Хуртага, УтатаДжидинский район – Нижний Бургалтай, Цагатуй, Нижний Торей, ОерХоринский район – Удинск, Додо-Гол, АмгалантаБичурский район – Бичура, Харлун, Буй, Окино-Ключи, Потанино, ШибертуйТарбагатайский район – Бурнашево, Нижний Жирим, Барский хребетСеленгинский район – Зурган-Дэбэ, ХарганаЗаиграевский район – Шэнэ-Буса, Онохой, Новоильинск, Шабур, ПервомаевкаКабанский район – Шергино, Большое Колесово, Корсаково, Тресково, Малиновка,Танхой, Клюевка, Станция ПосольскаяИволгинский район – ОронгойБаргузинский район – Баянгол, УроКурумканский район – КурумканЕравнинский район – Сосново-ОзерскоеКижингинский район – МогсохонМуйский район – Усть-МуяСеверо-Байкальский район – Кумора, БайкальскоеВ текущем году Tele2 направит большой объём инвестиций на увеличение ёмкости сети в городских агломерациях и расширение покрытия преимущественно на удалённых территориях Бурятии. В северной части это Северо-Байкальский, Муйский и Баунтовский районы, на юго-востоке – Хоринский, Кижингинский и Еравнинский районы. Кроме того, новое покрытие сети 4G запланировано на территории Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского районов, а также в пригороде Улан-Удэ.К летнему сезону будет улучшено покрытие туристических зон в Кабанском и Прибайкальском районах. По словам руководства компании, оператор стремится обеспечить одно из лучших покрытий 4G-интернета на Байкале, причём неважно, где находится абонент – в Иркутской области или в Бурятии.«Мы по-прежнему будем предлагать клиентам выгодные, уникальные, простые и честные решения, то есть делать все то, благодаря чему нам удалось завоевать лояльность и доверие абонентов. Например, «Маркет Тele2» и перенос гигабайтов. Сначала мы запустили перенос остатков тарифного пакета на следующий месяц, позже – сделали перенос бессрочным. Многие наши новинки копируются, и наша задача – бежать быстрее и быть на шаг или даже два впереди конкурентов», – добавил Сергей Эмдин.По его словам, за последние годы мобильный интернет прошел путь от развлечения до важного аспекта повседневной жизни, с которым сейчас связаны наша работа и учеба. Абоненты стали более требовательны к качеству мобильного интернета и воспринимают его таким же жизненно важным ресурсом, как электричество, тепло или вода.«Мы непрерывно ведем работы по техническому развитию сети. Услуги связи должны быть доступны жителям не только крупных городов, но и небольших населенных пунктов, в рекреационных зонах и т.д. Чтобы быть успешным на высококонкурентном телеком-рынке, в первую очередь мы должны предоставлять качественную и надежную связь там, где она необходима клиенту», – подчеркнул генеральный директор Tele2.Фото: Tele2