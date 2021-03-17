Сергей Эмдин: «Мы непрерывно ведем работы по техническому развитию сети»

В 2020 году 4G-интернет Tele2 появился в 57 населенных пунктах Бурятии
Мобильный оператор Tele2 провел онлайн-встречу с дальневосточными журналистами. На мероприятии генеральный директор компании Сергей Эмдин рассказал об итогах 2020 года и планах развития в Бурятии.
«2020 год был непростым. Самоизоляция привела к интенсивному росту интернет-трафика. Люди в режиме удаленной работы и учебы стали активнее пользоваться различными онлайн-сервисами. Помимо решения плановых задач по расширению зоны покрытия и увеличению емкости существующей сети мы инвестировали дополнительные средства в модернизацию оборудования в тех населенных пунктах, где был зафиксирован повышенный спрос на услуги 4G-интернета», – отметил генеральный директор Tele2.
За прошлый год Tele2 увеличила количество базовых станций 4G в Бурятии на 40% по сравнению с 2019 годом. Скоростной мобильный интернет стал доступен жителям около 60 населенных пунктов республики. Объём потребления интернет-трафика вырос в 1,7 раза. Сохранить качество связи при таком росте непросто, однако Tele2 прикладывает все усилия, чтобы обеспечивать высокую скорость передачи данных.
В 2020 году Tele2 запустила 4G-интернет во многих населенных пунктах Бурятии:
Тункинский район – Монды, Далахай, Зун-Мурино, Нилова Пустынь, Хурай-Хобок
Кяхтинсий район – Малая Кудара, Чикой, Октябрьский, Бурдуны
Мухоршибирский район – Новый Заган, Саган-Нур, Шаралдай, Цолга
Закаменский район – Баянгол, Санага, Хуртага, Утата
Джидинский район – Нижний Бургалтай, Цагатуй, Нижний Торей, Оер
Хоринский район – Удинск, Додо-Гол, Амгаланта
Бичурский район – Бичура, Харлун, Буй, Окино-Ключи, Потанино, Шибертуй
Тарбагатайский район – Бурнашево, Нижний Жирим, Барский хребет
Селенгинский район – Зурган-Дэбэ, Харгана
Заиграевский район – Шэнэ-Буса, Онохой, Новоильинск, Шабур, Первомаевка
Кабанский район – Шергино, Большое Колесово, Корсаково, Тресково, Малиновка,
Танхой, Клюевка, Станция Посольская
Иволгинский район – Оронгой
Баргузинский район – Баянгол, Уро
Курумканский район – Курумкан
Еравнинский район – Сосново-Озерское
Кижингинский район – Могсохон
Муйский район – Усть-Муя
Северо-Байкальский район – Кумора, Байкальское
В текущем году Tele2 направит большой объём инвестиций на увеличение ёмкости сети в городских агломерациях и расширение покрытия преимущественно на удалённых территориях Бурятии. В северной части это Северо-Байкальский, Муйский и Баунтовский районы, на юго-востоке – Хоринский, Кижингинский и Еравнинский районы. Кроме того, новое покрытие сети 4G запланировано на территории Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского районов, а также в пригороде Улан-Удэ.
К летнему сезону будет улучшено покрытие туристических зон в Кабанском и Прибайкальском районах. По словам руководства компании, оператор стремится обеспечить одно из лучших покрытий 4G-интернета на Байкале, причём неважно, где находится абонент – в Иркутской области или в Бурятии.
«Мы по-прежнему будем предлагать клиентам выгодные, уникальные, простые и честные решения, то есть делать все то, благодаря чему нам удалось завоевать лояльность и доверие абонентов. Например, «Маркет Тele2» и перенос гигабайтов. Сначала мы запустили перенос остатков тарифного пакета на следующий месяц, позже – сделали перенос бессрочным. Многие наши новинки копируются, и наша задача – бежать быстрее и быть на шаг или даже два впереди конкурентов», – добавил Сергей Эмдин.
По его словам, за последние годы мобильный интернет прошел путь от развлечения до важного аспекта повседневной жизни, с которым сейчас связаны наша работа и учеба. Абоненты стали более требовательны к качеству мобильного интернета и воспринимают его таким же жизненно важным ресурсом, как электричество, тепло или вода.
«Мы непрерывно ведем работы по техническому развитию сети. Услуги связи должны быть доступны жителям не только крупных городов, но и небольших населенных пунктов, в рекреационных зонах и т.д. Чтобы быть успешным на высококонкурентном телеком-рынке, в первую очередь мы должны предоставлять качественную и надежную связь там, где она необходима клиенту», – подчеркнул генеральный директор Tele2.
Фото: Tele2
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