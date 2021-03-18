Компания «Озёрное» заключила контракты на поставку оборудования для обогатительной фабрики

Его поставят ведущие мировые производители





Компания «Озёрное» заключила контракты на поставку полного комплекса оборудования для обогатительной фабрики Озёрного ГОКа в Еравнинском районе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Дробильный комплекс для подготовки руды перед дальнейшим измельчением предприятию поставит ООО «Веир Минералз РФЗ» — дочерняя компания Weir Minerals, одного из мировых лидеров по производству оборудования и разработке инженерных решений для горнодобывающей промышленности. Начало поставок дробильного оборудования запланировано на 4 квартал 2021 года, монтаж дробильного комплекса, холостая пусконаладка и пусконаладка с рудой — на 2022 год. Вплоть до середины 2023 года компания будет проводить технологические испытания для подтверждения заявленных производителем технологических параметров.Комплексы измельчения и комплексы флотации для строящейся фабрики поставит компания Engineering Dobersek Gmbh (Германия): в течение двух последних лет «Озёрное» совместно с Glencore Technology проводила технологические испытания, результатом которых стала разработка нового технологического регламента, предусматривающего использование безцианидной технологии с ультратонким измельчением черновых концентратов. Ожидается, что комплекс измельчения прибудет на ГОК в первом квартале 2022 года, а шефмонтажные и пусконаладочные работы завершатся к концу 2022 года. Комплекс флотации планируется поставить во втором квартале 2022 года, а монтаж и пусконаладку произвести до середины 2023 года.«Благодаря новым технологическим решениям Озёрный ГОК станет одним из самых современных предприятий в отрасли, способным обеспечить высокие показатели по извлечению металлов и по качеству концентратов, удовлетворяя при этом требования всех мировых экологических стандартов», - заявил управляющий директор ООО «Озёрное» Сергей Королёв.ООО «Озёрное» - оператор Озёрного месторождения полиметаллических руд в Еравнинском районе Республики Бурятия. Планируемый объем производства готовой продукции Озерного ГОКа: цинковый концентрат – до 631 тысячи тонн; свинцовый концентрат – до 81 тысячи тонн. Проект строительства Озерного ГОКа в Бурятии признан приоритетным для Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ). В планах – создание более 2 тысяч новых рабочих мест в Республике Бурятия. В настоящее время в Еравнинском районе реализуются мероприятия в рамках Соглашения о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с администрацией муниципального образования, в первую очередь касающиеся близлежащих населенных пунктов.Фото: предоставлено ООО «Озёрное»