18.03.2021
Компания «Озёрное» заключила контракты на поставку оборудования для обогатительной фабрики

Компания «Озёрное» заключила контракты на поставку оборудования для обогатительной фабрики

Его поставят ведущие мировые производители

Компания «Озёрное» заключила контракты на поставку полного комплекса оборудования для обогатительной фабрики Озёрного ГОКа в Еравнинском районе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Дробильный комплекс для подготовки руды перед дальнейшим измельчением предприятию поставит ООО «Веир Минералз РФЗ» — дочерняя компания Weir Minerals, одного из мировых лидеров по производству оборудования и разработке инженерных решений для горнодобывающей промышленности. Начало поставок дробильного оборудования запланировано на 4 квартал 2021 года, монтаж дробильного комплекса, холостая пусконаладка и пусконаладка с рудой — на 2022 год. Вплоть до середины 2023 года компания будет проводить технологические испытания для подтверждения заявленных производителем технологических параметров.

Комплексы измельчения и комплексы флотации для строящейся фабрики поставит компания Engineering Dobersek Gmbh (Германия): в течение двух последних лет «Озёрное» совместно с Glencore Technology проводила технологические испытания, результатом которых стала разработка нового технологического регламента, предусматривающего использование безцианидной технологии с ультратонким измельчением черновых концентратов. Ожидается, что комплекс измельчения прибудет на ГОК в первом квартале 2022 года, а шефмонтажные и пусконаладочные работы завершатся к концу 2022 года. Комплекс флотации планируется поставить во втором квартале 2022 года, а монтаж и пусконаладку произвести до середины 2023 года.

«Благодаря новым технологическим решениям Озёрный ГОК станет одним из самых современных предприятий в отрасли, способным обеспечить высокие показатели по извлечению металлов и по качеству концентратов, удовлетворяя при этом требования всех мировых экологических стандартов», - заявил управляющий директор ООО «Озёрное» Сергей Королёв.

Справка

ООО «Озёрное» - оператор Озёрного месторождения полиметаллических руд в Еравнинском районе Республики Бурятия. Планируемый объем производства готовой продукции Озерного ГОКа: цинковый концентрат – до 631 тысячи тонн; свинцовый концентрат – до 81 тысячи тонн. Проект строительства Озерного ГОКа в Бурятии признан приоритетным для Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ). В планах – создание более 2 тысяч новых рабочих мест в Республике Бурятия. В настоящее время в Еравнинском районе реализуются мероприятия в рамках Соглашения о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с администрацией муниципального образования, в первую очередь касающиеся близлежащих населенных пунктов.

Фото: предоставлено ООО «Озёрное»
Озерное
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