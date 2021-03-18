18.03.2021
Уроженка Бурятии открыла буузную на Сахалине

Уроженка Бурятии открыла буузную на Сахалине

Женщина переехала туда 10 лет назад и решила познакомить сахалинцев с бурятской кухней

Заведение национальной кухни открыла предпринимательница из Бурятии Аюна Гомбоева. Женщина переехала на Сахалин более 10 лет назад. Об этом сообщает РИА «Сахалин-Курилы».

- На Сахалине никто не знает бурятскую кухню, и мы решили познакомить сахалинцев с нашей вкусной едой. К нам приходят и наши земляки, и иркутяне, и читинцы, - рассказала в интервью Гомбоева.

Хозяйка бурятского кафе в прошлом также занималась торговлей, а теперь сама стоит за прилавком буузной. 

- Она же занимается закупкой ингредиентов для кухни. Мясо бурятские бизнесмены покупают только у местных фермеров, - отмечается в издании.

В Южно-Сахалинске кафе является пока единственным заведением общепита, представляющим бурятскую кухню.



фото: пресс-служба правительства РБ
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