Уроженка Бурятии открыла буузную на Сахалине

Женщина переехала туда 10 лет назад и решила познакомить сахалинцев с бурятской кухней





Заведение национальной кухни открыла предпринимательница из Бурятии Аюна Гомбоева. Женщина переехала на Сахалин более 10 лет назад.



- На Сахалине никто не знает бурятскую кухню, и мы решили познакомить сахалинцев с нашей вкусной едой. К нам приходят и наши земляки, и иркутяне, и читинцы, - рассказала в интервью Гомбоева.



Хозяйка бурятского кафе в прошлом также занималась торговлей, а теперь сама стоит за прилавком буузной.



- Она же занимается закупкой ингредиентов для кухни. Мясо бурятские бизнесмены покупают только у местных фермеров, - отмечается в издании.



В Южно-Сахалинске кафе является пока единственным заведением общепита, представляющим бурятскую кухню.







фото: пресс-служба правительства РБ

Заведение национальной кухни открыла предпринимательница из Бурятии Аюна Гомбоева. Женщина переехала на Сахалин более 10 лет назад. Об этом сообщает РИА «Сахалин-Курилы».- На Сахалине никто не знает бурятскую кухню, и мы решили познакомить сахалинцев с нашей вкусной едой. К нам приходят и наши земляки, и иркутяне, и читинцы, - рассказала в интервью Гомбоева.Хозяйка бурятского кафе в прошлом также занималась торговлей, а теперь сама стоит за прилавком буузной.- Она же занимается закупкой ингредиентов для кухни. Мясо бурятские бизнесмены покупают только у местных фермеров, - отмечается в издании.В Южно-Сахалинске кафе является пока единственным заведением общепита, представляющим бурятскую кухню.фото: пресс-служба правительства РБ