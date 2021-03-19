Сбер представил новую концепцию развития в Бурятии

Банк будет уделять еще больше внимания экологии и социальным проектам
16 марта управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов провел первую с начала пандемии очную пресс-конференцию. Главной темой стала презентация стратегии ESG. ESG включает в себя несколько ключевых областей работы, где «E» - это окружающая среда и всё, что связано с экологией, «S» - социальная ответственность и «G» - корпоративное управление
Озеленение и раздельный сбор мусора
- Следование принципам стратегии ESG (Environmental, socialandcorporategovernance) предполагает, что наш банк принимает на себя экологическую, социальную и корпоративную ответственность за весь спектр деятельности, которую мы ведем. Нам важны не только финансовые результаты, но и то, какой след мы оставляем после себя в обществе и окружающей среде. Вот почему наша ESG-стратегия направлена на всех: на клиентов, на сотрудников, на акционеров, на общество, и включает в себя очень много разных направлений, - рассказал Антон Соколов.
Бурятское отделение Сбербанка в области экологии реализует сразу несколько программ. Одна из них – ставший уже традиционным «Зеленый марафон». Сотрудники Сбера ежегодно высаживают саженцы деревьев и кустарников. Так, в 2019 году банк озеленил столицу Бурятии 250 саженцами, а в 2020, несмотря на пандемию, высадил 90 кустарников, елей и груш.
Помимо этой эко-акции Сбер обратил внимание еще на одну область, которую также привязал к защите окружающей среды.
-Мы поменяли даже формат наших корпоративных подарков, которые обычно вручаем партнерам на Новый год. Они теперь также направлены на формирование ответственного отношения к окружающей среде и тому следу, который мы все оставляем в результате жизнедеятельности. В канун новогоднего праздника наши партнёры - корпоративные клиенты получили именные сертификаты на посадку деревьев. В мае деревья будут посажены, все вместе мы будем участвовать в такой акции, организованной фондом «Подари планете жизнь»,- отметил управляющий Бурятским отделением Сбербанка.
- Мы сортируем ПЭТ-бутылки и бумагу. Пластик собираем пока только в головном офисе банка, а бумагу - в офисах по всей республике. Затем отправляемее на переработку в Новосибирск, а ПЭТ-бутылки перерабатываются в республике. Следующий шаг: полностью зациклить процесс, то есть - отдаем на переработку и получаем изделия, сделанные из вторсырья, например, ручки, - отметил Антон Соколов. Из таких проектов, в том числе складывается в самом банке ответственная экокультура деятельности, Сбер намерен поддерживать особыми решениями и партнеров банка, также работающих по принципу ответственного бизнеса. Для таких компаний в банке сейчас разрабатываются условия т.н. «зеленого финансирования», при кредитовании компаний, применяющих ресурсосбережение будет работать специальный коэффициент.
Банк для всех возрастов
Руководитель Бурятского отделения Сбербанка также рассказал о примерах реализации в банке социального направления стратегии ESG. Частью этого направления работы в Сбере является организация обслуживания т.н. «особенных клиентов». Она направлена на людей, имеющих сложности в передвижении или ограниченные возможности по состоянию здоровья: представителей старшего поколения, инвалидов, родителей с детьми, беременных женщин. Для этих социальных групп Сбер развивает в своих офисах «доступную среду».
Но если в общепринятом понимании под безбарьерной средой подразумеваются пандусы и кнопки вызова сотрудников, то Сбер идет дальше.
- Больше половины из 78 филиалов банка в Бурятии оснащены пандусами и кнопкой вызова сотрудника. Также есть возможность обслуживания слабослышащих клиентов с помощью сурдоперевода. Если возникнет такая необходимость, менеджеры могут через планшет выйти на связь со специалистом и помочь такому посетителю. Специально для слабовидящих и слабослышащих людей Сбербанком созданы и обучающие видеоролики с инструкциями, как пользоваться онлайн-сервисами. Все видеоролики опубликованы на сайте Сбербанка. Для клиентов, имеющих проблемы зрения, на кнопки устройств самообслуживания/банкоматов нанесен шрифт Брайля, - рассказал Антон Соколов.
В Сбере, действительно, много внимания уделяют развитию инклюзивной культуры внутри компании. В банке реализуется даже специальный проект «Особенное решение» - для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Сотрудники проходят обучение по работе с «особенными клиентами», помогают им в этом обучающие видеоролики и VR-технологии. Обучение проходит и с помощью костюма «GERT» - это симулятор возрастных изменений у людей возраста 75+ или у людей, имеющих определенные проблемы со здоровьем – по слуху, по зрению, опорно-двигательному аппарату, нервной системе.
- Всего в системе Сбербанка по отделениям России таких костюмов 10, - говорит исполнительный директор дивизиона Сбербанка «Особенные решения» Елена Иванова. - За рубежом такой тренажёр используется для обучения студентов медицинских вузов, чтобы посмотреть, как меняется организм человека, понять, какие изменения в организме возникают. Вес костюма составляет 25 кг, он распределяется равномерно по телу человека. В составе костюма есть и утяжелители, и коллекция очков, которые симулируют различные заболевания органов зрения, есть и перчатки с тремором. Поработав на этом тренажёре, наши сотрудники ещё лучше начинают понимать потребности т.н. «особенных клиентов», соответственно, лучше понимают, как для них создать комфортное обслуживание.
Также Сбер представил новые продукты экосистемы банка, один из них -СберПрайм. Его подписка открывает пользователям доступ к пакету сервисных предложений экосистемы Сбера, предоставляет специальные условия и скидки. На сегодня в СберПрайме подключено девять сервисов, семь из них доступны жителям Бурятии. В подписку включен сервис ОККО, который открывает доступ к бесплатному просмотру 25 тысяч фильмов и сериалови предоставляет скидку 15% на покупку новинок кинопроката, СберЗвук–предлагает к прослушиванию 40 тысяч треков бесплатно и без рекламы, DeliveryClub - скидка 10% на 10 заказов в течение месяца из ресторанов и кафе города Улан-Удэ, СберМаркет - бесплатная доставка продуктов из супермаркета «Титан», СберЕаптека - бесплатная доставка лекарств от 500 рублей, СберДиск - 30 Гб и скидка на расширение диска, а также СберМобайл - скидка 15% на мобильную связь.
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