Сбер представил новую концепцию развития в Бурятии

Банк будет уделять еще больше внимания экологии и социальным проектам







16 марта управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов провел первую с начала пандемии очную пресс-конференцию. Главной темой стала презентация стратегии ESG. ESG включает в себя несколько ключевых областей работы, где «E» - это окружающая среда и всё, что связано с экологией, «S» - социальная ответственность и «G» - корпоративное управление

-Мы поменяли даже формат наших корпоративных подарков, которые обычно вручаем партнерам на Новый год. Они теперь также направлены на формирование ответственного отношения к окружающей среде и тому следу, который мы все оставляем в результате жизнедеятельности. В канун новогоднего праздника наши партнёры - корпоративные клиенты получили именные сертификаты на посадку деревьев. В мае деревья будут посажены, все вместе мы будем участвовать в такой акции, организованной фондом «Подари планете жизнь»,- отметил управляющий Бурятским отделением Сбербанка.



