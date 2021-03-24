Завод просит поддержки

Производителю кислорода из Бурятии нужны средства на расширение производства





Компания «Анико Плюс» уже много лет занимается производством и поставками технических газов и кислорода. В пик пандемии фирма ежедневно поставляла девять тонн кислорода в больницы Улан-Удэ и районы республики, чем полностью закрывала огромные потребности лечебных учреждений. Часть кислорода «Анико Плюс» производит самостоятельно, часть завозит из соседних регионов. Для обеспечения сырьевой безопасности Бурятии руководство фирмы решилось на расширение собственного производства и планирует полностью отказаться от ввоза кислорода из других регионов, но для этого нужна помощь.

ООО «Анико Плюс» - единственное предприятие, которое с 2007 года снабжает больницы Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области кислородом. Главный инженер Анатолий Петроченко говорит, что пик поставок пришелся на ноябрь 2020 года – январь 2021 года, в этот период фирма ежедневно поставляла по девять тонн жидкого медицинского кислорода (это порядка 1200 баллонов газообразного кислорода) в день.Ситуация с высокой потребностью в кислороде из-за коронавируса была одинакова во всех регионах.- Мы собирали недостающие нам объемы в Красноярске, Новосибирске, Томске. Наши водители-дальнобойщики, перевозящие кислород, практически жили в машинах, обеспечивая стабильность поставок. В дополнение к собственной технике приходилось нанимать частных перевозчиков, поскольку расстояния у нас большие: рейс до Красноярска и обратно занимает пять дней, до Новосибирска и Томска – восемь дней, - описывает тяжелые будни главный инженер предприятия Анатолий Петроченко.Организация сложных логистических схем и круглосуточная работа требовалась ради одного - не допустить нехватки кислорода в больницах республики.- Летом мы поставляли три тонны в день, в сентябре – четыре, в октябре – пять, в ноябре - восемь, а спустя месяц - уже девять. При этом не прекращали производство и поставку технических газов: азота, углекислоты, газовых смесей, а также продолжали возить аргон, гелий, ацетилен.Большая часть кислорода производится в Иркутске, в среднем 15 тонн жидкого кислорода в день, часть везем в Улан-Удэ, часть - в Забайкалье. Производительность в 15 тонн в Иркутске и пять тонн в Улан-Удэ для трех регионов в обычной жизни была достаточной. Но в период пандемии требовалось срочное расширение, - говорит Анатолий Петроченко.Во многом ситуацию спасло то, что еще до пандемии коронавируса руководство компании дальновидно решило заменить газообразный кислород жидким.- Мы закупили около 300 криоцилиндров (газификатор малого объема со встроенным испарителем. – Прим. ред.) и начали переводить наши больницы на жидкий кислород. Зачем это сделали? Во-первых, заправка происходит быстрее. Запаса на местах больше. Один криоцилиндр объемом 200 литров заменяет 24 сорокалитровых баллона с газообразным кислородом. Во-вторых, криоцилиндры компактные и легкие, занимают в 15 раз меньше места, чем заменяемое ими количество баллонов. В пик пандемии, когда мы отправляли по две тонны кислорода в каждую больницу, представьте, сколько времени бы занимала разгрузка обычных баллонов и сколько людей требовалось бы для ежедневной погрузочно-разгрузочной работы в каждой больнице, - объясняет Анатолий Петроченко.Заметим, что криоцилиндры в лечебные учреждения поставлены за счет заемных средств ООО «Анико Плюс» при цене единицы 250 000 рублей. По всей республике их было смонтировано более 45 и не только в городе, но и практически во всех районных больницах. Это дало возможность даже в дальних районах республики иметь постоянный запас кислорода для больных коронавирусом.Решение перевести больницы на жидкий газ было как нельзя кстати, однако вместе с ним пришла новая проблема. При огромном расходе газифицируемый кислород не успевал нагреваться в магистралях подачи внутри больниц, он был холодным. Но «Анико Плюс» нашла выход и из этой ситуации: сотрудники рассчитали и запустили в производство жидкостные электроподогреватели, осуществили монтаж, поставили автоматику, настроили контроль температуры поступающего больным кислорода. Компания ввела их в эксплуатацию по себестоимости изготовления – всего по 70 тыс. рублей, хотя рыночная цена подобного кислородного подогревателя превышает 150 тыс. рублей.В то же время полностью и от газообразного кислорода компания не отказалась, его по-прежнему продолжают поставлять в больницы.В пандемию коронавируса «Анико Плюс» перешла на круглосуточный режим работы, ведь кислород тяжелобольным пациентам требуется постоянно, а таких было много.- Были организованы дневные и ночные смены, часть водителей возят кислород днем, часть – в ночную смену, и они у нас длятся с 9 вечера до 9 утра. Нет выходных, новогодних каникул, мы работаем круглосуточно, - говорит главный инженер «Анико Плюс».Водитель «Анико Плюс» Мансур Хасанов, который трудится на заводе уже пять лет, на себе испытал «прелести» второй волны пандемии.- Мы постоянно на связи с «кислородчиками» больниц, они дежурят посменно, как и мы. В любой день в любое время нам звонят, и мы едем куда и когда нужно. Кислород вожу по городским больницам и во все районы республики: Кяхту, Селенгинский район и др., - рассказывает Мансур о своей работе.Анатолий Петроченко говорит, что однажды на производстве произошла авария – сломался компрессор. Рабочие, собрав все силы и терпение в кулак, самостоятельно починили сложное оборудование. Процесс ремонта занял четыре дня, в течение которых ребята жили в цехе, спали, пили и ели прямо на рабочих местах, не уезжая домой, а разъехались только запустив в работу оборудование.Опрошенные нами сотрудники медицинских учреждений все как один отмечают профессионализм и надежность «Анико Плюс». Главный инженер Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. В. В. Ангапова Виталий Шмыгин подтверждает, что компания ни разу не подвела с поставками.- С «Анико Плюс» работаем уже давно. Сначала мы получали готовый кислород в виде газа, сейчас перешли на жидкий кислород. Объемы поставок большие: кислород подведен в десять операционных залов, четыре реанимационных отделения. От газообразного кислорода мы тоже не отказались, 145 заполненных баллонов стоят как резерв. Кроме того, заправляем маленькие баллоны, используемые при перемещении пациентов внутри больницы. За пять лет совместной работы никаких нареканий к компании у меня не было. С каждым годом компания становится все лучше и лучше, работать с ними комфортно, люди коммуникабельные. Кислород нам возят днем и ночью, в выходные и праздники. Ни одного сбоя за все это время, - рассказывает Виталий Олегович Шмыгин.Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Аюшеевна Сымбелова также положительно отзывается об «Анико Плюс».- До новой коронавирусной инфекции потребность в кислороде у нас была небольшая. Когда началась пандемия, в больнице установили криоцилиндры для жидкого кислорода. Сначала арендовали, потом установили стационарно, построили отдельное здание. Кислородом нас начала снабжать компания «Анико Плюс». В пиковую нагрузку, осенью, в сутки уходила тонна жидкого кислорода. Кислород у нас используется не только в реанимации, всего в больнице 87 точек подключения. Заправка проходила два-три раза в день. Сбоев со стороны «Анико Плюс» не было, поставки всегда своевременные, в любое время дня и ночи. Люди работают как часы: четко, оперативно, спокойно, без перебоев. Я очень благодарна за такой подход к делу, - говорит главный врач. – В пандемию мы говорим о самоотверженной работе медиков, и она не подлежит сомнению, но, помимо врачей, свой вклад в борьбу с коронавирусом вносят и такие организации, как, в частности, ООО «Анико Плюс», за что им отдельное спасибо.В РКБ им. Семашко компания ежедневно завозит 3,5 тонны кислорода. В пик пандемии ежедневные поставки достигали шести тонн.- Кислород всегда привозят в тех объемах, который нам требуется. Не было каких-либо перебоев или нехватки. Сначала поставляли газообразный кислород, затем перешли на жидкий, установили оборудование, - отмечает заведующий кислородной станцией РКБ им. Семашко Артем Михайлович Коптелов.В планах у «Анико Плюс» - увеличить объемы собственного производства кислорода, чтобы перестать зависеть от других регионов. Для расширения нужно закончить начатый три года назад монтаж дополнительного оборудования: компрессора, генераторов и мн. др. Цена вопроса – 200 млн рублей. Многое уже сделано, на это уходит вся прибыль компании.- Для того чтобы ускорить процесс и успеть ввести в строй новые мощности до начала третьей волны коронавируса, необходимо хотя бы 70 млн рублей. Мы неоднократно выходили с просьбой к правительству Республики Бурятия поддержать производство, но пока вопрос не решается. На нас вышел Фонд развития промышленности, но сотрудничество с ним также пока «подвисло», - рассказывает директор фирмы Константин Жеболдаков.Казалось бы, снабжение кислородом не самое сложное дело - покупаешь на заводе, привозишь, разливаешь. На деле это один из самых сложных «товаров». Чтобы спасительный газ был доступен пациенту и вовремя поступал в больницы, ушли годы сложной работы и миллионы рублей на организацию такого производства. Установка мощностей, закупка специальных машин, получение необходимых лицензий и разрешительных документов для производства медицинского кислорода, но самое главное – это социальная ответственность и тот риск, которому подвергали себя работники ради своевременной доставки кислорода в сложный период пандемии. В «Анико Плюс» очень надеются, что компанию, прошедшую испытание пандемией, посчитают достойной господдержки.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: предоставлено Анатолием Петроченко