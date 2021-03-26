В Бурятии молочники начали судебные тяжбы

АО «Молоко Бурятии» намерено взыскать с одноименного агрохолдинга более 400 млн





В Арбитражный суд Бурятии поступил иск акционерного общества «Молоко Бурятии» к ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» о взыскании 413 млн рублей. Большую часть из требуемых средств составляют долги за поставку молочной продукции, это 283 млн рублей. На самом заводе с августа 2020 года введена процедура наблюдения.

В иске от 4 марта акционерное общество требует взыскать с агрохолдинга долги за поставку молочной продукции, задолженность по договору купли-продажи недвижимого имущества, транспорта, долг по договору аренды земельного участка, а также возместить коммунальные платежи за весь период аренды.Вместе с подачей заявления истец также заявил ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты госпошлины, ее размер составляет 200 тыс. рублей.«В обоснование заявленного ходатайства истец сослался на тяжелое финансовое положение и отсутствие денежных средств. В подтверждение к ходатайству приложены сведения налогового органа об открытых счетах, справки банков, из содержания которых следует, что у истца на момент подачи иска денежные средства в размере, достаточном для уплаты госпошлины, отсутствуют», - следует из определения о принятии искового заявления к производству.Напомним, ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» было создано в декабре 2016 года и, по сути, дублировало работу АО «Молоко Бурятии», уже тогда находившегося в тяжелом финансовом положении. Идея создания дублирующего предприятия предполагалась простая - Доржи Абзаев, как опытный управленец, должен был вывести предприятие из кризиса. Агрохолдинг взял в аренду площади гормолзавода и заявил о программе перезапуска производства молока. До этого продукцию перерабатывало АО «Молоко Бурятии».Однако «Молоко Бурятии» накопило огромные долги перед поставщиками молока и в конце 2019 года остановило производство. С тех пор на территории молокозавода фактически появились два хозяина – генеральный директор АО «Молоко Бурятии» Анатолий Раднаев и гендиректор ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии».Таким образом, процесс спасения предприятия пошел не по сценарию, а между собственниками молочных заводов - Доржи Абзаевым и Анатолием Раднаевым - отношения сложились довольно напряженные.«Молоко Бурятии», напомним, уже давно стало регулярным фигурантом различных судебных тяжб. Иски к «Молоку Бурятии» подавали как местные сельскохозяйственные кооперативы (СПК «Твороговский», СПОК «Кабанский»), так и крупные предприятия. Одно из них, ООО «Белруспродукт», крупнейший поставщик белорусского сухого молока, в конце 2019 года подало заявление о признании банкротом АО «Молоко Бурятии», задолжавшего им более 42 млн рублей. В разные периоды попытки обанкротить предприятие предпринимали «Инкаробанк», «Тетра Пак», налоговая, «Тюменьснабкомплект», СПК «Рубин», «Продмол», маслосыркомбинат «Тюкалинский», ООО «Фелма». В конце декабря 2020 года уже само акционерное общество подало иск к «Агрохолдингу «Молоко Бурятии» о взыскании 932 тыс. рублей. Долг образовался за период действия договора аренды с марта 2020 года.Помимо рассматриваемых в настоящее время исков, в реестр кредиторов предприятия-банкрота АО «Молоко Бурятии» включат также требования «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) на сумму около полумиллиарда рублей. Долг образовался после того, как «БайкалБанк» выделил предприятию средства на модернизацию производства в 2014 году. АО «Молоко Бурятии» взяло у «БайкалБанка» по шести кредитным договорам более 310 млн рублей. Договор лизинга был заключен в евро, а в залог по кредиту передано имущество завода в виде производственных корпусов. Из-за роста курса валюты у предприятия возникли проблемы по его обслуживанию. Помочь предприятию решил тогда еще и. о. главы Бурятии Алексей Цыденов. В 2017 году он подписал постановление правительства, согласно которому республика предоставила недавно созданному предприятию ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» госгарантию на сумму 204 млн рублей сроком на пять лет на безвозмездной основе.Кредит молочники так и не вернули, и за прошедшие пять лет сумма долга за счет процентов и штрафных санкций достигла 500 млн рублей. Теперь именно требования АСВ могут стать решающими в судьбе гормолзавода. Возможно, что речь пойдет о продаже заводских корпусов и земли на торгах. Не исключено, что под будущую жилищную застройку.В Бурятии молочная отрасль - вторая по значимости и объемам производства после мясной. Ежедневно в республике производится почти 15 тонн молочной продукции традиционных видов, а гормолзавод, несмотря на трудности, остается одним из ведущих производителей. Однако сейчас перспективы завода слишком туманны и остается только наблюдать за тем, куда выведут его многочисленные тяжбы.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»