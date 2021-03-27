В Бурятии свернули проект по строительству гигантского тепличного комплекса

Зелень в республике пока хорошо выращивает только население





В Селенгинском районе свернулся проект по строительству очередного гигантского тепличного комплекса. Инвесторы, вложив в проект около полумиллиарда рублей, сворачивают его из-за отсутствия дальнейшего финансирования.

Напомним, что в 2020 году проект огромного тепличного комплекса в Гусиноозерске стоимостью около 2 млрд рублей представлялся как прорывной в АПК. И способный обеспечить производство до 10 тыс. тонн огурцов, помидоров и зелени. Однако недавно в СМИ Бурятии появились снимки жителей Гусиноозерска со строительной площадки будущего огуречно-помидорного флагмана, на которых видно, как производится демонтаж уже установленного оборудования.- Проект с самого начала был непроработанным и страдал гигантоманией, - считает депутат Народного Хурала, эксперт по АПК Анатолий Кушнарев. - Даже в более крупных регионах не строят тепличные комплексы площадью свыше 15 гектаров, а здесь размахнулись почти на 30 гектаров. У них просто не было бы сбыта, и неудивительно, что инвесторам банки не дали деньги в связи с высокими рисками проекта.Депутат полагает, что будущее за более компактными тепличными комплексами.Тем временем на фоне регулярных провалов в строительстве гигантских огуречных проектов в Бурятии полным ходом идет импортозамещение народными усилиями. Население, озабоченное беспрецедентным ростом в республике цен на огурцы, помидоры и зелень, активно ищет и находит возможности не только для обеспечения себя витаминами, но и для обогащения.- Купив обычную теплицу из поликарбоната за 20 тыс. рублей, вы окупите ее за пару сезонов за счет выращивания ранних овощей и продажи на рынках, - говорит улан-удэнский производитель домашних теплиц Александр Воробьев. - Ведь по обеспеченности собственными овощами республика значительно отстает от Иркутской области.Между тем подорожание металла (почти на 70%), из которого делаются теплицы, сокращает спрос населения на них. Не случайно в Бурятии набирает силу тенденция строительства огородниками дешевых, так называемых «китайских» теплиц. Речь идет о допотопных конструкциях из деревянных обрезков, закрытых двойной полиэтиленовой пленкой с расположенной в них печкой «буржуйкой». Использование навоза и химических удобрений позволяет населению Улан-Удэ и пригородных районов наращивать урожаи ранних огурцов и помидоров, сбываемые потом горожанам на рынках или через интернет, соцсети. Причем первая местная продукция начинает поставляться уже в апреле-мае.Что касается зелени, салатов и петрушки, то их поставки могут осуществляться практически в круглогодичном режиме. И даже при цене помидоров, которые сегодня достигли в Улан-Удэ 300 - 400 рублей за килограмм, «фермерские» овощи находят своих покупателей. Правда, что именно покупают люди под видом «домашних» огурцов, большой вопрос.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»