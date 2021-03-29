В Бурятии перестроят работу с инвесторами

К этому власти подтолкнуло падение объема частных инвестиций





Падение в 2020 году объема частных инвестиций в республике подтолкнуло Минэкономики Бурятии к активизации работы в инвестсфере.

«Министерство экономики полностью перестраивает работу органов государственной власти, органов местного самоуправления, всех институтов развития в сфере инвестиционной деятельности региона. Мы разработали новый формат работы с инвесторами», - сообщила первый замминистра экономики РБ Эльвира Дабаева.В рамках новой политики Минэкономики совместно с Фондом регионального развития наметили провести ряд инвестиционных сессий. Ближайшая инвестсессия состоится 30-31 марта. Впервые в республике пройдет инвестсессия проектных команд.«Проектная команда – новый формат работы всех заинтересантов инвестиционных проектов, будь то органы исполнительной власти, муниципальной власти, инициаторы проекты и многие другие», - отметил гендиректор Фонда.В первый день предполагается поработать над усилением возможностей взаимодействия в единой проектной команде, где соберутся самые разные стороны. Будет презентована цифровая платформа, где можно оцифровать все стадии развития инвестпроекта. Сейчас это уже апробируется на одном из них.На второй день запланированы выступления федеральных экспертов, которые приглашены в рамках инвестиционной сессии. Приедут и представители национального центра государственно-частного партнерства.В ходе работы на сессии, участники под наблюдением экспертов выработают реальные шаги по успешному претворению в жизнь актуальных проектов в сфере туризма, спорта, здравоохранения, сельского хозяйства, строительства, переработки мусора и т. д.Фото: pixabay.com