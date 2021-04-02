«Наша основная задача – повышать достоверность!»

Директор по минеральным ресурсам рудника «Ирокинда» рассказал о планах и перспективах предприятия





В канун профессионального праздника директор по минеральным ресурсам рудника «Ирокинда» Владислав Кшановский рассказал о профессии, празднике геологов, а также планах и перспективах предприятия.

- Да, я работаю в геологии достаточно долго, с 1987 года. Но если считать выход на первые полевые работы, то это вообще 1984 год. Тогда ещё студентом работал горнорабочим в полевых партиях, и пробоотборщиком, и радиметристом.День геолога не всегда выпадает на вахту. Но когда праздник выпадает на вахту, то мы всегда собираемся коллективом, заказываем на всю команду геологической службы большой торт, жарим шашлыки приглашаем коллег по работе. В этот день мы всегда стараемся выехать на природу и посидеть у костра, как говорится, вспомнить за чашкой горячего чая свои былые полевые костры. В этом году всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации. А так мы свои традиции стараемся сохранить и встретиться у костра на природе. На межвахте также стараемся встретиться с друзьями-геологами.- Да, это был осознанные выбор. Ещё в школе я уже готовился получить профессию геолога. Постепенно двигался к цели: выбрал учебное заведение – Красноярский институт цветных металлов и золота, на тот момент он так назывался. Целенаправленно готовился, знал какие экзамены нужно сдавать. Выборку делал за предыдущие годы по каким экзаменам будет приём. А почему именно это направление выбрал? Во-первых, моя жизнь ещё со школьных времен проходила среди горняков и геологов. Я вырос в семье горняка, жил и учился на прииске в Магаданской области, где вся жизнь была связана как с золотом, так и с геологией. У моих родителей были друзья - геологи. Я видел эту работу изнутри, вырос в этой среде, читал книги, которые брал в библиотеке у главного геолога прииска. Так и увлекся.А начинал свою работу в геологосъемочной экспедиции. Работал на всех стадиях геологических работ, начиная от съемки. 6 лет отработал на Северном Урале в полевой партии, а с 1993 года работаю в структурах «Бурятзолото». На Ирокинде работаю с ноября 2019 года директором по минеральным ресурсам. Здесь работа больше связана с детальной и эксплуатационной разведкой. Это - самая высокая стадия разведочных работ. Результат нашей деятельности виден сразу -то есть то, что мы сегодня разведали, уже завтра добывается и производится продукт нашей работы - золото. Здесь всегда видно, насколько геолог правильно произвел оценку: сегодня он разведал запасы – завтра их уже добывают.- На самом деле руководство людьми – это самый сложный вид работы. Работать с людьми, по моему, значительно сложнее участия в процессе, который связан с профессиональной деятельностью. В своей работе всё понятно и прозрачно, если, конечно, ты профессионал. А вот с людьми – это, по большому счету, каждый день экзамен. Каждый человек индивидуален, у него есть свои вопросы, проблемы. Сложность как раз заключается в том, чтобы найти к каждому сотруднику подход. Это требует много сил, интеллекта и опыта. Можно быть хорошим специалистом, профессионалом своего дела, но при этом быть плохим управленцем. Такое часто встречается. А быть специалистом, и при этом быть хорошим руководителем, правильно распределять и делегировать задачи, это и есть - эффективный руководитель. Если ты умеешь подобрать коллектив профессионалов и правильно ставить задачи, распределить работу, тогда всё получится.- Любое месторождение уникально само по себе. Даже очень похожие месторождения, которые находятся рядом, в любом случае уникальны. Ирокиндинское месторождение не исключение. Его специфика в том, что это - рудное поле, в пределах которого сосредоточены десятки кварцевых жил. Например, это рудные жилы Тулуинская, Медвежья, Высокая, Поперечная, Серебряковская и другие структуры. В частности, жила Серебряковская – это структура, которая с глубиной становится более сложной в плане литологического строения, обводненности, гидрогеологии. Жила Высокая – это маломощный жильный тип с высокими содержаниями. На нее похожи жилы Тулуинская- Медвежья. По сути это одна и та же структура, которая разрезана на две части речкой Тулуя.- Потенциал Ирокиндинского месторождения со времен его разведки и ввода в эксплуатацию, а это середина 70-х годов прошлого столетия, по моему мнению, далек от исчерпания. К изучению глубоких горизонтов этого месторождения мы приступили только в последние два-три года. Те жилы, которые мы изучаем, имеют тенденцию к развитию золотого оруденения на глубину. И выклинки, то есть корней этих жил, мы на сегодняшний день не определили и продолжаем разведку. То же самое можно сказать о флангах месторождения. Там ещё непочатый край работы для геологов. На начало 2021 года потенциал Ирокиндинского месторождения составляет не менее 10, а то и на 15 лет добычи и производства золота. И это - предварительные данные. Сколько действительно золота на глубоких горизонтах и флангах Ирокиндинского месторождения нам еще предстоит оценить. Мы продолжаем изучение в этих направлениях.- Прошедший 2020 год в плане наших разведочных работ был для нас очень продуктивный. Пандемия не сильно отразилась на результатах геологоразведки. Мы перевыполнили все наши планы по приросту ресурсов.В этом году мы практически в полтора раза увеличиваем объемы разведочных работ. В 2020 год мы пробурили в общей сложности 44 км, а в 2021 году планируем пробурить уже порядка 70 км разведочных скважин. Мы включили в процесс разведки жилу Медвежью -Тулуинскую, начали разведывать нижние горизонты жил Серебряковской и Высокой-Поперечной, там же ведутся подготовительные подземные работы. В общем планы на этот год хорошие, как и перспективы рудника.- Специалисты, отвечающие за стратегию развития и прирост минеральных ресурсов, основываясь на своем опыте, проводят анализ информации, которая была получена ранее, по итогам оценочных и разведочных работ. Анализируется вся геологическая информация. На этой основе составляется планы геолого-разведочных работ - краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Начинаются поверхностные работы: бурение, проходка канав и шурфов, поисковые и заверочные маршруты, - и подземные: бурение, проходка горных выработок. Работы могут вестись параллельно - и с поверхности и под землей. При этом скважины с поверхности глубиной больше 500 метров стараемся не бурить, это предел станков. И как правило глубокие скважины бурятся на стадии оценочных работ, когда нужно что-то заверить, достать из глубин, а мы все-таки работаем на стадии разведочных работ, а не оценочных. Здесь средняя глубина скважины 300–400 метров, а где-то 150-170 метров. Мы стараемся подойти ближе к рудным телам, что бы была возможность сгустить разведочную сеть. Наша основная задача – восполнять запасы предприятия, увеличивать потенциала рудника и повышать достоверность разведанных запасов.- Да, в профессии много молодых людей. И у нас довольно молодой коллектив. Молодёжи много, из старшего поколения я такой один (улыбается). Со студенческой скамьи, как правило, нет, так как мы стараемся брать на работу сотрудников с опытом работы. Потому что работа связана с подземным способом добычи, а это работы повышенной опасности. К тому же работа геолога весьма ответственная, так как он кроме документации и отбора проб, ещё занимается и оценкой горно-геологических условий работы, в том числе в части промышленной безопасности. Поэтому геологи обычно находятся в хорошей физической форме, с определенным опытом работы в подземных условиях и чаще в молодом возрасте.- В наш профессиональный праздник всем геологам, их близким, товарищам и знакомым, хочется пожелать крепкого здоровья, интересной и безопасной работы, новых открытий. Потому что без новых открытий работа становится скучной и неинтересной. Также хочу пожелать исполнения желаний и достижения профессиональных целей.Фото: предоставлено «Бурятзолото»