Рудник Ирокинда намерен вложить в модернизацию более 240 млн рублей

В 2021 году у рудника большие планы





Золотодобывающий рудник Ирокинда, входящий в состав международной компании Nordgold, в 2021 году планирует инвестировать в модернизацию горно-шахтного оборудования, а также покупку новой подземной и вспомогательной техники свыше 240 млн рублей. Такой объем капитальных вложений позволит предприятию увеличить эффективность производственных процессов и улучшить промышленную безопасность, сообщили в пресс-службе компании.

В 2020 году рудник Ирокинда вложил в обновление горной и вспомогательной техники, а также обновление горношахтного оборудования 90 млн рублей. В течение прошлого года на рудник поступили четыре подземных машины для перевозки персонала MILLER MINE CAB PERSONAL, а также пожарная автоцистерна АЦ-5,0-40 и вахтовый автобус УСТ-54535Р.





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Рудник Ирокинда расположен в Муйском районе Бурятии. Он осуществляет добычу золотосодержащей руды подземным способом. На предприятии работает более 800 человек.



Значительная часть данных капитальных вложений в размере 170 млн рублей будет вложена в покупку новой подземной техники. Парк техники подземных участков Ирокинды пополнят самоходная двухстреловая буровая установка Sandvik DD321, самоходная торкрет-установка Spraymec SF 040 и автономный тросовый анкероустановщик Sandvik DS421. Кроме того, бюджетом предусмотрено обновление вентиляционного, горно-шахтного и электротехнического оборудования на подземных участках жил Высокая, Серебряковская и Тулуинская.Также рудник планирует приобрести новую вспомогательную технику для автотранспортного участка. В 2021 году ожидается поставка колёсного бульдозера DL210KN, двух новых вахтовых автобусов, а также других машин. Помимо этого участок по ремонту техники получит дополнительное оснащение. В частности, оно включает линию по производству рукавов высокого давления для обеспечения участка жилы Медвежья, а также мобильный наплавочно-расточной станок РС-40 и систему вывешивания Fortec NPR05016.Все эти мероприятия позволят повысить качество технического обслуживания и уменьшить время ремонтных работ.«У рудника Ирокинда в 2021 году большие планы. Мы продолжим прирост запасов по жилам Высокая и Серебряковская, приступаем к отработке жилы Тулуинская. Для того, чтобы работать производительно и более безопасно, мы планируем обновить парк самоходной горной техники, вспомогательных машин, а также оптимизировать ремонтные работы, чтобы не допускать длительного простоя техники», - сообщил исполнительный директор рудника Ирокинда Марсель Газизов.Фото: предоставлено компанией