В Бурятии гендиректор «Экоальянса» может лишиться своего кресла

У учредителей накопилось много вопросов к Дмитрию Дружинину





Учредители «Экоальянса» могут рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора Дмитрия Дружинина на внеочередном общем собрании, которое пройдет 28 апреля. Об этом сообщил источник в правительстве Бурятии.

Напомним, что депутат Народного Хурала Дмитрий Дружинин возглавил «Экоальянс» в январе этого года, после чего регоператора закружил вихрь скандалов, судебных тяжб с подрядчиками и просто мусора, не вывезенного вовремя с мест сбора в городах и селах Бурятии.В начале апреля состоялось общее собрание. На нем учредители «Экоальянса» косвенно выразили недоверие генеральному директору. Ни по одному из внесенных в повестку дня вопросов совладельцы компании не приняли положительных решений. Они не утвердили ни годовой отчет, ни бухгалтерский баланс за 2020 год, ни штатное расписание и структуру «Экоальянса», предложенные Дмитрием Дружининым.По словам источника, учредители затребовали информацию о том, в какую сумму обошлось компании содержание административно-управленческого аппарата, а в какую - всех остальных: водителей, сортировки, технических служб. Не исключено, что интерес к этим данным вызван слухами о том, что в офисе регоператора то и дело «отсиживаются» на высоких зарплатах, но без реального участия в его деятельности, отставные чиновники в ожидании новых назначений.Впрочем, в СМИ озвучивалась и другая версия: новое руководство «Экоальянса» готовит массовые сокращения с целью полной замены команды, но хочет, чтобы ответственность за эту акцию и ее правовые последствия взяли на себя учредители компании.Головной болью «Экоальянса» остается задолженность перед перевозчиками мусора, работавшими на подрядах регоператора. Часть из них обратилась с исками в Арбитражный суд Бурятии. Есть сведения о попытках московской юридической фирмы выкупить права требования к «Экоальянсу», а это уже попахивает перспективой банкротства или рейдерского захвата.Кроме того, как утверждает источник, собственники потребовали от Дмитрия Дружинина план работы регоператора на 2021 год. Как-никак, на дворе уже второй квартал, и все хотят знать ответ на вопрос: «Камо грядеши?..».Еще один камень преткновения - оказание потребителям услуг ненадлежащего качества. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно набрать название регоператора в Яндексе, чтобы получить букет негативных отзывов: «Мусор вывозят раз в месяц», «Плохо работают, вывозят, как хотят. Ужас!», «Машина ездит не всегда, ломается постоянно, контейнеры не поставили, лесенка на мусорку убогая, сломанная, люди падают...». Факты несвоевременного вывоза мусора подтвердила недавно прокуратура Прибайкальского района.Причем, от низкого уровня работы диспетчерско-логистической службы регоператора страдает не только население, но и организации. Некоторые из них даже (Титан, Гусиноозерская ГРЭС и др.) расторгли прямые договоры с «Экоальянсом» и переключились на других перевозчиков. Потеря статусных клиентов, доверие которых завоевывается годами, - разве не повод для претензий к генеральному директору?Но главной проблемой регоператора остается задолженность потребителей за оказанные услуги. По данным источника, она не снижается, а растет, что говорит о низкой активности и эффективности юридической службы.Перефразируя слова Остапа Бендера, можно подытожить: «Антикризисного менеджера» не получилось, пора переквалифицироваться в управдомы». Если же говорить серьезно, то, возможно, планы учредителей по замене генерального директора - это шанс для правительства Бурятии вывести «Экоальянс» из зоны турбулентности, куда он залетел в январе этого года, до сих пор барахтается и вряд ли вырулит без совместного волевого усилия совладельцев и власти.Фото: «Номер один»