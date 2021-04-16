В росте цен на недвижимость в Улан-Удэ усмотрели сговор застройщиков

Сами строители говорят, что их вины в росте цен нет





Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Бурятии проверит, насколько выросли цены на недвижимость в регионе. Владимир Путин дал поручение изучить возможность картельного сговора застройщиков с целью спекулятивного разгона цены.

Особое значение он придал Дальнему Востоку, где льготная ипотека привела на рынок толпы молодых и необеспеченных заемщиков, а цены за два года выросли почти на 50%. Бурятия в этом ряду стоит особо. Так, по данным, предоставленным «РБК-Недвижимость» консалтинговой компанией SRG, в феврале 2021 года Улан-Удэ занял второе место в России по темпам роста цены за квадрат. За месяц цены подскочили на 4,2% - до 56,3 тыс. рублей. В начале апреля рост продолжился - по данным сайта uurielt.ru, средняя цена квадратного метра превысила 62 тыс. рублей. В реальности же стоимость еще выше.Феерическая прибыль застройщиков, риелторов и спекулятивных инвесторов формируется на весьма зыбкой почве – на падающих с 2014 года доходах населения. В результате собственное жилье стало для многих абсолютно недоступным. Власти вынуждены «принимать меры».Работа по проверке уровня себестоимости строительства и другие параметры с целью изучения возможности картельного сговора в регионе будет начата в ближайшее время, сообщили «Номер один» в УФАС по РБ.Как известно, в Улан-Удэ около 70% всех новостроек сдают три-четыре крупных застройщика. Договориться о минимальной цене «квадрата» им не составит большого труда. Другой вопрос, что доказать данный факт будет проблематично - подобные решения не фиксируют в документах, а рост цен можно разнести по времени.Сами застройщики уверены, что на рост цен повлияло несколько факторов: это отмена долевого строительства и переход на затратное для застройщиков финансирование строек банками (через счета-эскроу), льготная «дальневосточная» 2%-ная ипотека и рост цен на стройматериалы, подключение, землю. Фактически виновником роста цен по двум основным факторам является само государство. Население же Бурятии поверило в долгосрочный рост цен и стало набирать кредиты.- С 2019 года ставки по банковским депозитам снизились, и многие родители сняли вклады на первоначальный взнос, убеждая взрослых детей взять льготную ипотеку, - рассказывает источник в банковских кругах Бурятии. - Можно сказать, что они на этом промежутке выиграли.Но проблема заключается в том, что никогда еще в истории региона не было столь стремительного и масштабного вовлечения даже бедных слоев населения в кредитные игры с недвижимостью. Ведь при падающих доходах трудно прогнозировать, что будет с обслуживанием займов через несколько лет. Чем это закончится? Как всегда, грандиозным обвалом, других вариантов не существует - считает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.- Мы находимся в такой стадии, когда рыночные факторы не только в Бурятии и России, но и, прежде всего, по всему миру перестали работать, это классические спекулятивные пузыри, которые обязательно лопнут, - считает он.Улан-удэнский риелтор Олег Семенов полагает, что с весны рынок вторичной недвижимости из-за его дороговизны продемонстрировал спад.- «Вторичка» встала, если что и продается, то с дисконтом, без скидки покупатели даже не разговаривают, - говорит он. - Но параллельно появилось много новых продавцов, желающих зафиксировать прибыль от роста цен.В этой связи проверки ФАС в Бурятии и в других российских регионах вряд ли смогут вернуть ценники на прежний уровень. А вот «перегрев» рынка, усиление геополитических рисков, возможная война с Украиной и «адские санкции» со стороны западного мира, а также третья волна ковида легко могут обрушить рынки. Соответственно, цены на жилье снова «придут в равновесие». Как сказал один строитель Бурятии, «у нас только в момент большого кризиса цены на жилье становятся по-настоящему рыночными, исходя из закона спроса и предложения».Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»