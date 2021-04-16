В Бурятии льготные займы от государства получат лишь избранные бизнесмены

Дешевые деньги дадут лишь тем, кому ранее списали льготные кредиты





Новая программа господдержки пострадавших видов бизнеса забуксовала в республике с самого начала. Главной проблемой на пути реальной, а не на словах помощи пострадавшим отраслям, по мнению экспертов, является порочный принцип - дешевые деньги от государства дадут лишь тем, кому уже и так ранее списали льготные кредиты.

Новая программа помощи бизнесу Бурятии, согласно постановлению правительства РФ, должна прийти на смену предыдущей программе (ФОТ-2), действовавшей до 1 апреля. Напомним, что в прошлом году банки выдавали кредиты под 2% на сохранение 90%-ной численности персонала в период пандемии. Если удавалось сохранить численность, то кредиты полностью списывались к 1 апреля 2021 года. Тем, кто попал в число счастливчиков, на прошлой неделе от банков пришли SMS с поздравлениями о полном списании полученных займов по программе ФОТ-2.Новая программа (ФОТ-3) уже не столь лакомая. Кредит не спишут, но ее плюс - более широкий диапазон расходования денег. Речь идет обо всех расходах бизнеса, «за исключением выплаты дивидендов, выкупа собственных акций или долей в уставном капитале и осуществления благотворительности».Банкам же расходы на льготы компенсирует государство. По данным портала «Мой бизнес.рф», сроки оформления кредитов — с марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев.Размер кредита будет зависеть от количества работающих в организации сотрудников, при этом максимальная сумма кредита обозначена суммой 500 млн рублей. Главным условием программы является сохранение не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора. Принять участие в программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей, таких как гостиничный и ресторанный бизнес, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений, сообщает «Мой бизнес.рф».Естественно, что под 3% годовых (тогда как рыночные ставки для бизнеса Бурятии составляют от 12% годовых и выше) в банки выстроилась очередь желающих заемщиков. Однако многие тут же получили от ворот поворот.- Я обратился в банк ВТБ за кредитом, но мне отказали, - говорит Александр, улан-удэнский предприниматель. - Хотя по кодам ОКВЭД мы полностью подходили.Как рассказал предприниматель, его развернули на том основании, что в прошлом году он не попал в аналогичную программу поддержки предпринимателей под 2% годовых. Причем не по своей вине. Как мы уже сообщали, большинству обратившихся предпринимателей отказали в выделении 2% кредитов по причине исчерпания лимитов в банках Бурятии.Всего в 2020 году поступило 1811 заявлений на их предоставление, банками одобрено 1097, отмечают в пресс-службе Министерства экономики Бурятии.Добавим, что, по оценкам властей, в Бурятии около 8 тыс. пострадавших от самоизоляции предприятий потенциально могли претендовать на меры господдержки в 2020 году. То есть реально получил помощь в кредитах под 2% лишь каждый восьмой. Фактически это полный провал.Причем сам принцип выделения в 2021 году нового пакета помощи под 3% годовых выглядит в Бурятии дискриминационным, считает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.- Если предприниматель не получил в прошлом году 2%-ный кредит на сохранение занятости, причем часто не по своей вине, то почему он лишается права воспользоваться 3%-ным кредитом уже в этом году? - удивляется он. - В итоге помощь от государства получает только определенная и узкая прослойка бизнеса.Как полагает экономист, всем, кому отказано в получении кредитов, необходимо направить жалобы в вышестоящие инстанции в связи с явной несправедливостью отказов.В пресс-службе Минэкономики РБ затруднились что-либо сказать по выполнению госпрограммы ФОТ-3 по причине того, что «программа только начала действовать и пока мало информации».Тем временем программа ФОТ-3 в Бурятии уже на старте явно проваливается, поскольку, как оказалось, она не слишком выгодна для самих банков. Ведь одно дело выдавать кредит малому бизнесу под 3% годовых и совершенно другое - под рыночные 12 - 15%. Если бизнес приучить к льготным кредитам, то кто будет брать у них займы по запредельно высоким процентным ставкам? Не тем, которые банки «пиарят» в своих рекламных проспектах, а по реально выдаваемым займам со всеми комиссиями и страховками.Бизнес-омбудсмен Бурятии Чингис Матхеев сообщил, что по программе ФОТ-3 действительно идут жалобы от предпринимателей на отказы по льготным займам.- Основная проблема в том, что кредиты под 3% получат те, кто уже ранее воспользовался мерами господдержки, - сообщил он. - В правительстве РФ решили, что наиболее пострадавшие отрасли окончательно не восстановились и только им нужно помочь.При этом отметил, что этот вопрос вызывает серьезную озабоченность, поскольку в помощи часто отказывают тем пострадавшим от пандемии предпринимателям, кто больше всего нуждается в господдержке. По его словам, принцип реагирования государства должен быть иным - в случае снижения оборотов компании в пандемию на 30% сразу давать бизнесу дешевые займы на восстановление экономической деятельности.При этом за скобками остается вопрос, зачем с помпой объявлять об очередной помощи бизнесу, если изначально в ней заложены ограничивающие требования, недоступные для подавляющего большинства пострадавших предпринимателей.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»