В Улан-Удэ планируют создать «дальневосточный квартал»

Жилье в этом микрорайоне должно быть доступно по цене



В Улан-Удэ планируют построить «дальневосточный квартал», сообщил в соцсетях мэр Игорь Шутенков.

- «Дальневосточный квартал» - это новый интересный проект Минвостокразвития. Цель проекта – изменение подхода к созданию городской среды и развитию территорий Дальнего Востока. Проект предполагает строительство микрорайона на качественно новом уровне, с реализацией принципов современной городской среды. В нем предусмотрена комплексная социальная, транспортная и рекреационная инфраструктура, и самое главное – доступная цена квадратного метра, - сообщил мэр.

Реализацию проекта обсудили в Улан-Удэ 15 апреля с участием первого заместителя министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова.

Пилотными проектами для возведения «дальневосточных кварталов» уже выбраны Чита, Хабаровск, Владивосток.

- Считаю, что и Улан-Удэ должен быть в этом списке, - поделился Игорь Шутенков.

Идея о строительстве «дальневосточных кварталов» возникла недавно. В СМИ ранее сообщалось, что Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует изменить подход к застройке городов. Вместо точечных строек предлагается возводить крупные комплексы от 100 тысяч квадратных метров. Первый «дальневосточный квартал» появится в Чите. Правительство Забайкалья представило предварительный проект квартала на 140 тыс. кв. м жилья: «Уже достраивается школа. На сегодня мы только начинаем прорабатывать эту программу, но очевидно, что это самый готовый проект из тех, которые мы видели. Здесь должна быть здоровая конкуренция между регионами»,- сообщал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов.

Чекунков подчеркнул, что министерство рассчитывает уже в 2021 году получить проект «дальневосточного квартала», найти крупного застройщика и приступить к строительству.

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