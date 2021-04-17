Новый терминал аэропорта в Улан-Удэ начнут строить в 2022 году



О ходе работ по подготовке к строительству нового терминала международного аэропорта «Байкал» рассказал его директор Дмитрий Гармаев.

- Уважаемые наши пассажиры и все, интересующиеся аэропортом «Байкал» г. Улан-Удэ. Земельные вопросы по новому терминалу сдвинулись. Отличную работу провели наши юристы, техзаказчик и проектировщики, - сообщил Дмитрий Гармаев на своей странице в Facebook.

До конца года, по словам Дмитрия Гармаева, планируется закончить все вопросы по земле и проектированию и начать строительство в первом квартале 2022 года.

Ранее сообщалось, что строительство нового терминала в аэропорту Байкал начнется в 2021 году, стоимость проекта - около 1,6 млрд рублей. Церемония закладки первого камня в фундамент нового терминала аэропорта Байкал состоялась в апреле 2018 года.

Новый терминал будет принимать пассажиров внутренних воздушных линий с пропускной способностью до 400 человек в час, пассажиропоток аэропорта будет увеличен в три раза - до 1,5 млн человек в год. Площадь аэровокзального комплекса будет расширена с 5 тыс. до 6,5 тыс. кв. м, здание будет оборудовано двумя телескопическими трапами. После запуска нового терминала существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы.



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