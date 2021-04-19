Бурятский рудник ушел в кипрский оффшор

«Бурятзолото» нашло покупателя на рудник Зун-Холба
Сегодня ПАО «Бурятзолото» (входит в состав международной компании Nordgold) сообщило о подписании соглашения о продаже золотодобывающего рудника подземной добычи «Зун-Холба», расположенного в Окинском районе. Покупатель - компания Chesio Limited.
«В 2020 году рудник Зун-Холба произвел 7,3 тысячи унций (0,3 тонны) золота. Данное предприятие эксплуатируется на протяжении 35 лет с 1986 года и на сегодняшний день его запасы в значительной степени истощены», - сообщили в пресс-службе «Бурятзолота».
Какой-либо информации о компании Chesio Limited найти не удалось. Известно только, что она зарегистрирована 17 декабря 2019 года на Кипре.
Напомним, примерно в момент регистрации кипрской компании появилась первая информация о готовящейся продаже «Бурятзолота». При этом основного добытчика золота в республике собственники решили продавать частями, создав для этого отдельные ООО «Ирокинда» и ООО «Зун-Холба». Как сообщал тогда «Номер один», пойти на такой шаг владельцев компании вынудило низкое содержание золота в руде.
Фото: pixabay.com
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