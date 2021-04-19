Бурятский рудник ушел в кипрский оффшор

«Бурятзолото» нашло покупателя на рудник Зун-Холба





Сегодня ПАО «Бурятзолото» (входит в состав международной компании Nordgold) сообщило о подписании соглашения о продаже золотодобывающего рудника подземной добычи «Зун-Холба», расположенного в Окинском районе. Покупатель - компания Chesio Limited.