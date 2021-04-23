В Бурятии будут искать нефть

Такое поручение дал глава республики





Министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов принял участие в открытии Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности и экологии.

Как сообщили в министерстве, в рамках форума зампред провёл переговоры с руководством ПАО «Татнефть», которая является одной из крупнейших российских нефтяных компаний. В ее составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.- В Бурятии есть впадины в нескольких районах, где подтверждена хорошая нефтегазоносность. Главой республики дано поручение найти стратегического партнера. Я думаю, ПАО «Татнефть» это было бы интересно, особенно в рамках сотрудничества между нашими двумя республиками, - сообщил Антон Виноградов.В ходе встречи бурятский министр и заместитель гендиректора по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «Татнефть» Азат Хабибрахманов договорились о возможном сотрудничестве, отмечается в сообщении.Фото: pixabay.com