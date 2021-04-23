Про любовь и саморазвитие: что читают в Бурятии

Эксперты МегаФона составили портрет онлайн-читателя





Портрет онлайн-читателя составили эксперты МегаФона ко Всемирному дню книг и авторского права, проанализировав обезличенные данные абонентов – пользователей сервиса «МегаФон Книги» за первый квартал 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, типичный читатель «цифровой» книги в Бурятии - девушка 26 лет, предпочитающая другим жанрам современный любовный роман.Среди «мобильных» читателей республики женщин на треть больше чем мужчин. При этом как мужчины, так и представительницы прекрасного пола предпочитают аудиоформату чтение – таковых почти 80%. Чаще электронными библиотеками в Бурятии пользуются абоненты в возрасте от 26 до 43 лет - среди онлайн-читателей республики их более 76%.Интересно, что наслаждаться чтением жители региона особенно любят в первый рабочий день недели.В основном в Бурятии читают любовные романы, детективы и фэнтези. Однако самыми читаемыми книгами с начала года стали сочинения, посвященные саморазвитию и психологии: «Подсознание может всё!» Джона Кехо, произведение Джо Диспенза «Сила подсознания, или как изменить жизнь за четыре недели» и бестселлер «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.Самые востребованными писателями у девушек стала романистка и автор детских детективов Екатерина Вильмонт, а также Борис Акунин, пишущий исторические детективы, а у мужчин – писатель в стиле фэнтези Ник Перумов и автор иронических детективов Дарья Донцова.МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании пользуются 70,4 млн клиентов.Фото: предоставлено компанией МегаФон