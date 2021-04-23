Инвесторы, призванные спасти экономику Бурятии, оказались на грани банкротства

Дела у входящих в ТОРы компаний идут неважно





В Бурятии резиденты территории опережающего развития (ТОР) «Селенгинская промышленная компания» и «Байкальский древесноугольный комбинат» накопили долги по налоговым платежам. Фискалы обратились в Арбитражный суд с исками о банкротстве компаний. Это далеко не первые резиденты ТОРа, кто не выполняет свою функцию - вытягивать экономику республики из финансовой ямы.

Территория опережающего развития (ТОР) - экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Выделение внутри страны территорий с необходимой для старта производства инфраструктурой и льготами — широко распространенная международная практика привлечения крупных предприятий.Именно для привлечения инвесторов в республику и удержания населения в районах в Бурятии и создавались ТОРы. Сейчас в регионе действуют два ТОРа – «Селенгинский» и «Бурятия».«Селенгинский» создали в 2017 году, «Бурятию» - в 2019. Если первый действует в одном районе республики, а точнее, в моногороде Селенгинске, то территория опережающего развития «Бурятия» занимает Прибайкальский, Бичурский, Окинский, Заиграевский, Хоринский районы и город Улан-Удэ общей площадью 426 гектаров.Желающие создавать производства на территориях опережающего развития вроде бы есть, проекты – тоже: и в сельском хозяйстве, и в промпроизводстве, и в других отраслях, однако в реальности все не так уж радужно.Об одном из несостоявшихся резидентов ТОР «Бурятия» наше издание уже сообщало. Компания «Ноябрьскпродсервис» планировала построить бройлерную птицефабрику в Селенгинске. Инвестор заявлял о строительстве птицефабрики, комбикормового завода, консервной линии на 30 000 тонн мяса курицы в год. Курятину планировали поставлять в Забайкальский край, на Дальний Восток и в Китай. Объем инвестиций в проект должен был составить 6,5 млрд рублей, а производство должно дать до 850 рабочих мест. Но в итоге что-то пошло не так – инвестор просто не смог получить кредиты.Не лучше обстоят дела и у другого инвестора – ТЛТ «Наушки». Бизнесмен ждал денег из Китая, но они не пришли. Объем инвестиций оценивался в 725 млн рублей.Эти площадки объединяет одно - в них вложены крупные бюджетные деньги, до сих пор не окупившиеся, а в некоторых случаях даже не начаты работы.«Байкальский древесноугольный комбинат» в поселке Селенгинске Кабанского района с помпой открывал экс-глава республики Вячеслав Наговицын летом 2016 года. Идея у инвестора была неплохая – переработка отходов и малоиспользуемой древесины мягколиственных пород деревьев в древесный уголь. Сообщалось, что общий объем инвестиций в проект составит 167 млн рублей, что позволит создать около 70 новых рабочих мест. Объем производства должен был составить не менее 7,5 тыс. тонн в год.Инвесторы обещали, что создаваемое предприятие станет вторым по объемам производства древесного угля в России. И некоторые успехи действительно случились: к осени 2017 года на предприятии уже был полный комплекс деревообрабатывающего оборудования, создано 21 рабочее место. В 2015 году ООО «БДК» подписало соглашение с ОАО «ОК РУСАЛ», по которому весь произведенный древесный уголь должен поставляться в «РУСАЛ» для нужд ЗАО «Кремний». В 2016 году предприятие подписало контракт на поставку угля с ЗАО «Кремний», которое стало основным потребителем продукции комбината. Для переработки попутной деловой древесины фирма приобрела производственную площадку у ООО «Оймур-Мебель» в селе Оймур.На официальном сайте предприятия сообщается, что компания производит пакетированный уголь, топливные, прессованные брикеты с пищевым связующим и древесный уголь.Как обстоят дела на предприятии сейчас – неизвестно, но, судя по всему, не лучшим образом. 9 февраля в Арбитражный суд Бурятии поступил иск от ФНС на 1,2 млн рублей – налоговая просит признать компанию банкротом из-за образовавшейся задолженности по налогам.В соответствии со ст. 6 Закона «О банкротстве» производство по делу о банкротстве может быть возбуждено Арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу - в совокупности составляют не менее чем 300 тыс. рублей, сообщили «Номер один» в пресс-службе УФНС.Связаться с «Байкальским древесноугольным комбинатом» редакции не удалось – контактные телефоны недействительны.Еще один должник - резидент Селенгинского ТОРа «Селенгинская промышленная компания» - предприятие по производству металлических изделий (контейнеры ТКО под мусор, бункеры, ограждения, арки, урны, отопительные котлы), а также любых металлических изделий по заявке заказчика.У этого предприятия долг превышает 1,5 млн рублей. Директор фирмы Андрей Гулькин говорит, что находится в поиске средств для погашения задолженности.- Получился кассовый разрыв, ищем деньги, чтобы погасить долг. Обратились в Минпромторг, Минэкономразвития, другие структуры. Предприятие работает, продукция выпускается. Пандемия, конечно, повлияла и на доходы, и на объем производства, он уменьшился, - признается директор предприятия.Остается ждать и надеяться, что инвесторы не закроют свои предприятия и смогут погасить долги, тем более что они сами подтверждают, что будут работать дальше.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»