Tele2 объявляет о старте нового этапа технического развития 4G-сети в Бурятии

Количество объектов связи с поддержкой 4G в этом году вырастет еще на 30%





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги трехлетнего развития сети 4G в Бурятии. Компания провела масштабную работу по развитию инфраструктуры и расширению зоны покрытия LTE. Количество объектов связи с поддержкой 4G увеличилось в 5 раз. В ближайший год этот показатель вырастет еще на 30%, сообщили в пресс-службе компании.

В 2021 году 4G-интернет уже стал доступен в Багдарине, Холтосоне, Мыле, Баянголе Закаменского района, Хамнее, Ташелане, Булыке, Чесане, Коме, Унэгэтэе, Загустае, Нарын-Ацагате, Шараголе, Ульдурге, Десятниково. Работы по повышению качества связи и расширению покрытия были проведены в Улан-Удэ, Кяхте, Тарбагатае, Онохое, Каменске, Селенгинске, Иволгинске, Нижнеангарске и других населенных пунктах республики.По итогам прошлого года оператор обеспечил высокоскоростным интернетом жителей десятков сел и поселков, среди которых Большая и Малая Кудара, Уладый, Мухоршибирь, Удинск, Додо-Гол, Амгаланта, Харлун, Буй, Окино-Ключи, Шибертуй, Цагатуй, Первомаевка, Шэнэ-Буса, Утата, Большое Колесово, Танхой, Шергино, Шаралдай, Зурган-Дэбэ, Харгана, Далахай, Хурай-Хобок, Могсохон, Усть-Муя, Малиновка, Монды, Нилова Пустынь, Сосново-Озерское, станция Посольская и другие. Мобильный интернет стал доступен и в малых населенных пунктах, таких как село Бурдуны, где зарегистрировано всего 128 человек.Компания фиксирует рост потребления 4G-услуг в Бурятии. С момента запуска сети четвертого поколения количество активных data-юзеров Tele2 выросло в 3,5 раза, а объем потребляемого трафика – в 6 раз. Растет доля пользователей смартфонов с поддержкой 4G. Сегодня более 76% клиентов Tele2 в республике отдают предпочтение LTE-устройствам.Приобрести современные 4G-смартфоны и другие устройства, получить консультацию или воспользоваться дополнительными сервисами можно в 42 фирменных магазинах связи Tele2.Также в регионе работает более 1900 точек продаж, в которых жители республики могут получить базовый набор услуг. Подключиться к сети Tele2 можно и через интернет-магазин.«С февраля 2018 года, когда была запущена сеть 4G в Бурятии, нам удалось увеличить количество базовых станций LTE в 5 раз. Сегодня мы видим, что диджитализация охватила все сферы нашей жизни. Работа, учёба, развлечения – всё это переходит в онлайн. Чтобы предоставлять тот высокий уровень качества услуг, к которому привыкли наши клиенты, мы с радостью сообщаем о старте нового масштабного проекта по техническому развитию сети Tele2 на территории республики. В течение года мы увеличим количество базовых станций 4G ещё на 30%», - сообщил директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.«Мы не останавливаемся на достигнутом. На этот год у нас большие планы по увеличение емкости сети в городских агломерациях и расширению покрытия в ряде районов республики. Это Северо-Байкальский, Муйский, Баунтовский, Хоринский, Кижингинский, Еравнинский, Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский районы. К летнему сезону обязательно улучшим покрытие туристических зон в Кабанском и Прибайкальском районах», - отметил технический директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.Фото: Tele2