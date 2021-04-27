В Бурятии пообещали больше не повышать стоимость цемента

С начала года его цена уже выросла почти на 5%



Стоимость цемента в Бурятии остается на прежнем уровне до конца года. Такое решение принято в ходе совещания с участием зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, сообщили в республиканском Минстрое.



В начале года цемент стоил около 6400 рублей за тонну. На сегодня стоимость цемента возросла в среднем до 6700 рублей.



«Изменение стоимости цемента произошло на 4,5%. Повышений в текущем году на цемент больше не планируется», - прокомментировал директор ООО «ЗапСибЦемент» Александр Леготин.



За прошлый год стоимость цемента выросла на 11%.



«В прошлом году наблюдался рост стоимости на строительные материалы и в связи с этим произошёл рост стоимости на квадратные метры жилых помещений. В этом году больше повышения цены на цемент не ожидается», - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Фото: «Номер один»