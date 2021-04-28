Предприятие из Бурятия будет продавать воду в Китай

С продажей воды через местные торговые сети у завода пока проблемы





ООО «Байкал-Экспорт», открывшее предприятие по розливу и бутилированию природной артезианской воды в Турке, планирует выйти на международный рынок и начать экспортные поставки в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.

Завод введен в эксплуатацию в 2017 году. Участок водозабора ООО «Байкал-Экспорт» находится в центральной экологической зоне на правобережье реки Турка, на расстоянии около трех километров от ее впадения в озеро Байкал. Линию розлива и пластик для производства бутылок закуплены в Китае, там же разработали и приобрели этикетки на русском и китайском языках.





23 апреля предприятие посетил министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев, где ознакомился с рабочим процессом. Вода на завод поступает из подземного источника глубиной 103 метра и проходит дополнительную очистку. Исследования показали, что качественный состав воды находится в норме и даже имеет полезные свойства. Иными словами, вода полностью может использоваться как питьевая, чистая и, даже, как лечебная, что и привлекло иностранных партнёров.





-Продукция компании готовится к экспорту. Так, уже этим летом планируется подписание соглашения с партнерами из Китая и отправка первой пробной партии воды. Достигнуты договоренности об экспорте бутылок объемом 0,3, 0,5 и 1 литр и упаковке Tetra Pak 4-5 л., именно такая тара востребована в Поднебесной. Объемы поставок пока уточняются. Предполагается, что вода будет поставляться в офисные предприятия, школы и детские сады Китая. Максимальная мощность при условии реализации на экспорт и внутри России – 5700 тонн, - рассказал Галсан Дареев.





-В 2017 году мы принимали участие в международной выставке в Пекине. Одна из компаний заинтересовалась нашей водой, и мы экспортировали опытную партию 35,8 т. воды в Китай. Однако, в условиях пандемии коронавируса в 2020 году сорвалось подписание контракта с китайским покупателем и реализации на экспорт не было с 2018 года, - рассказал гендиректор ООО «Байкал-Экспорт» Владимир Маносян.Как сообщили в Минсельхозе, сейчас предприятие ежегодно производит около 14,5 тонн воды. Сегодня она представлена только в кафе, ресторанах и гостиницах республики. Предприятие испытывает трудность при выходе на торговые сети Бурятии из-за высокой цены, обусловленной дорогой логистикой из Турки до Улан-Удэ. Все это приводит к удорожанию продукции в среднем на 15%. С апреля 2021 года ведутся переговоры по размещению продукции в торговую сеть «Барис».Фото: Минсельхоз Бурятии