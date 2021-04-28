Декабрьская голодовка работников ТГК-14 в Улан-Удэ оказалась напрасной

Спустя 4 месяца компания заявила о бессмысленности подписания соглашения с профсоюзами





Руководство ТГК 14 не видит смысла заключать региональное отраслевое тарифное соглашение с профсоюзом. Об этом заявил гендиректор энергокомпании Алексей Лизунов на очередном заседании рабочей группы под председательством зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова.