Декабрьская голодовка работников ТГК-14 в Улан-Удэ оказалась напрасной

Спустя 4 месяца компания заявила о бессмысленности подписания соглашения с профсоюзами
Руководство ТГК 14 не видит смысла заключать региональное отраслевое тарифное соглашение с профсоюзом. Об этом заявил гендиректор энергокомпании Алексей Лизунов на очередном заседании рабочей группы под председательством зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова.
По мнению гендиректора ТГК- 14, все спорные вопросы, в том числе и по заработной плате работников теплогенерирующей компании, можно решить в рамках коллективного договора. В качестве альтернативы Алексей Лизунов также предложил присоединиться теперь уже к федеральному тарифному соглашению.
По словам Евгения Луковникова, руководство ТГК- 14 затягивает процесс подписания регионального тарифного соглашения в силу нежелания выполнять его условия.
«Прошло уже пять месяцев, а соглашение до сих по не подписано. Более того, ТГК-14 не представило ни одной информации, запрашиваемой республиканской службой по тарифам и Министерством транспорта Бурятии», - добавил Евгений Луковников.
Зампред поручил Минтрансу доработать отраслевое тарифное соглашение с учетом пожеланий профсоюзной организации и выйти с инициативой подписать данный документ руководством ТГК-14 в таком виде, в каком он будет составлен.
Напомним, в конце декабря 2020 года работники ТГК-14 устроили голодовку, требуя присоединения к тарифному соглашению. Кроме того, работники жаловались на снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, произошедшего после проведения специальной оценки условий труда. А также отсутствие индексации зарплаты, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация рабочих мест и другие.
Тогда конфликт удалось разрешить. 28 декабря между участниками протестной акции, руководством компании, правительством Бурятии и представителями профсоюзной организации подписан совместный протокол, согласно которому выработан конкретный механизм решения проблемных вопросов. Принято решение в кратчайшие сроки разработать региональное тарифное соглашение. Этим занялись и руководство ТГК-14, и представители республиканского правительства, и члены профсоюзов. Была создана рабочая группа, в которую также вошли представители администрации Улан-Удэ и республиканской службы по тарифам. Стороны должны были согласовать единую версию документа, который устроил бы всех.
«Благодаря ОТС, индексацию зарплат в теплоэнергетике можно будет проводить ежегодно и стабильно, - отметил тогда гендиректор ТГК-14 Алексей Лизунов. - Разработка такого соглашения – процесс не быстрый. Но рабочая группа нацелена подготовить документ. И, кажется, уже есть решение, где можно найти источники финансирования для повышения фонда оплаты труда. Самое главное – это механизм долгосрочного регулирования тарифных соглашений. Тогда схема собирается».
Проект соглашения в редакции профсоюзов действительно был готов в кратчайшие сроки. Однако представителей ТГК-14 многие моменты не устроили. Регионального тарифного соглашения в окончательном варианте нет до сих пор, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Фото: «Номер один»
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