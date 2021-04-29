В Бурятии очередной масштабный инвестпроект умер, не родившись

88 гектаров земли, выделенных для него, заберут назад





Минэкономики Бурятии исключило проект строительства транспортно-логистического комплекса «Байкальский» в Иволгинском районе из перечня масштабных инвестиционных проектов. Такие данные содержатся в распоряжении главы Бурятии, подписанном 26 апреля. Проект должно было реализовать ООО «Валентина».

Напомним, осенью 2020 года глава Бурятии своим распоряжением выделил 15 земельных участков общей площадью свыше 88 гектаров фирме «Валентина». Земля была отдана в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство транспортно-логистического комплекса «Байкальский».





Согласно кадастровым номерам участков, они расположены в Иволгинском районе между Нижней Иволгой и Нурселением, возле перекрестка федеральных трасс «Байкал» и «Улан-Удэ – Кяхта». По документам участки предназначались для строительства торгово-развлекательного комплекса с аквапарком и гостиницей, торгового центра, объектов автотуристического кластера «Байкальский», баз, складов и так далее.Какие-либо подробности о масштабном инвестиционном проекте найти не удалось.Что касается «Валентины», она характеризуется уставным капиталом в 10 тысяч рублей и, судя по отчетности, отсутствием какой-либо деятельности в последнее время. Списочный состав фирмы – один человек. Вероятно, это генеральный директор Валентина Копылова, которая также является учредителем компании.Основной вид деятельности «Валентины» - производство мебели для офисов и предприятий торговли. В дополнительных видах деятельности также указаны еще ряд направлений, таких как распиловка и строгание древесины, а также некоторые виды торговли, в частности, алкоголем.В 2013 году «Валентина» «засветилась» в Арбитражном суде, когда Минпромторг Бурятии хотел лишить ее лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции. Однако затем чиновники почему-то отозвали свой иск.Сама Валентина Копылова также является руководителем еще одной фирмы, владельцем которой выступает гражданин Чжан Минь. Вероятно, предполагалось, что в реализации проекта примет участие китайский капитал, однако по каким-то причинам этого не случилось.Что касается земли, выделенной «Валентине», то прошлогоднее распоряжение об этом признано утратившим силу.Фото: pixabay.com