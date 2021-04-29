Клиенты Tele2 на Дальнем Востоке в марте скачали в 1,7 раза больше трафика, чем на самоизоляции

При этом наиболее популярной социальной сетью стал Facebook



Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, с помощью технологии big data проанализировал активность своих клиентов за время пандемии.



Как сообщили в пресс-службе компании, пользователи стабильно увеличивают потребление мобильного интернета и после снятия режима самоизоляции: в марте 2021 года дальневосточные клиенты скачали в 1,7 раза больше трафика, чем в начале пандемии в марте прошлого года.



В исследовании приняли участие наиболее активные пользователи мобильного интернета в возрастной категории 34-37 лет, владельцы устройств с технологией 4G. Аналитики Tele2 оценили, как менялось потребление интернет-трафика в течение прошлого года и весной 2021 года.



Data Scientists выяснили, что в марте этого года клиенты Tele2 на Дальнем Востоке, которые участвовали в выборке, скачали в 1,7 раза больше интернет-трафика, чем в марте 2020 года, когда начался режим самоизоляции. В целом по России клиенты компании, в возрасте 34-37 лет, израсходовали 245 терабайт, что на 130% больше показателей аналогичного периода прошлого года.



Рейтинг «качающих» городов возглавила Москва, также в него вошли Челябинск, Нижний Новгород, Тула, Санкт-Петербург, Воронеж, Белгород, Калуга, Владимир, Ростов-на-Дону, Чебоксары и Казань.



Наиболее популярной социальной сетью у клиентов Tele2 на Дальнем Востоке, участвующих в исследовании, в апреле 2020 года стала Instagram. В марте 2021 года лидерство перешло к Facebook, на втором месте – Youtube, на третьем – Instagram.



Фото: предоставлено Tele2