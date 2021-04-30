В Бурятии размыло региональную автотрассу Улан-Удэ-Романовка-Чита

Движение по дороге затруднено, большегрузам рекомендуют воздержаться от поездки



В Бурятии из-за обильных осадков и обводнения земляного полотна на автомобильной дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита произошло интенсивное образование пучин. Затруднено движение, в частности, на участке с 376-го по 385-й километры. Ситуация усугубилась, тем что по трассе шли большегрузы, которые «раздавили» дорогу.



С 25 апреля по 24 мая минтранс Бурятии ввел временное ограничение движения большегрузных транспортных средств по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, включая Еравнинский и Хоринский районы. Заблаговременно были установлены соответствующие дорожные знаки. Однако, несмотря на это движение грузовиков не прекратилось, сообщили в пресс-службе ведомства.



В связи с этим с 29 апреля для контроля установлен пункт передвижного весового контроля. Работа ведется круглосуточно совместно с сотрудниками ГИБДДД. Составлен один протокол.



Сейчас с целью обеспечения безаварийного и безопасного проезда автотранспорта на месте работает подрядная организация. Движение для легковых автомобилей открыто.



«Мы призываем водителей большегрузов воздержаться от поездки по автомобильной дороге. Весной, в период таяния, земляное полотно не выдерживает такую большую нагрузку, соответственно дорога после таких «тяжеловесов» превращается в кашу, что значительно затрудняет транспортное сообщение для жителей Еравнинского и Хоринского районов», - отметил Игорь Петров, и. о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор».



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



