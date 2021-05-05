В Бурятии цены на жилье снова рванут вверх

В республике с начала 2021 года стройматериалы подорожали в два раза





На строительном рынке Бурятии происходит катастрофа. Цены на стройматериалы дорожают с каждой неделей, что ставит строительный сектор региона в тяжелое положение. Больше всего может пострадать сектор строительства многоквартирного жилья, который только начал оживать после введения льготных ипотечных программ. При подобной галопирующей инфляции и росте цен на металлы, цемент и отделочные материалы часть строительного бизнеса может не выдержать колоссального роста издержек. В ситуации разбирался «Номер один».

В апреле в Бурятии снова возобновился рост стоимости металлопроката - основы для возведения многоквартирного жилья. Так, за три месяца этого года отпускные оптовые цены на арматуру для застройщиков Бурятии выросли на 84,5% (до 72,5 тыс. рублей за тонну), металлический профиль - на 72,25, а профлист - на 59%.Дорожает не только металл, цены на пиломатериал в Бурятии выросли на 55,6% (с 9 до 14 тыс. за кубометр), на утеплители - на 33%, штукатурные смеси - 41,6%. С начала года на 33,3% подорожали окна ПВХ, остекление балконов - на 34,1%. А рекорд в повышении цен - на полипропиленовые трубы диаметром в 25 мм, их стоимость улетела в космос - на 110,3%. Причем, как отмечают представители бурятских застройщиков, речь идет лишь об апреле. Однако в мае рост цен продолжится.- Эти цены на металл уже неактуальны, какие там 72 тыс. за тонну арматуры, в мае мои поставщики уведомили, что арматура будет стоить 100 тыс. за тонну - рост с декабрем 2020 года двукратный! - говорит улан-удэнский предприниматель Александр Воробьев. - Думаю, что и это не предел, все, кто зависит от поставок металлопродукции, будут вынуждены поднимать цены.По словам бизнесмена, рост цен на металлопрокат напрямую зависит от международного рынка металлов, что находятся на максимальных отметках. Ведь российские металлурги ориентируются, прежде всего, на мировые цены.Впрочем, сегодня нам уже бессмысленно говорить о том, почему стройматериалы так дорожают. Неуемные аппетиты металлургов, производителей пластика и цемента не ограничиваются практически ничем. Рынки монополизированы, а о рыночной конкуренции можно только мечтать. Например, если разрешить поставку в РФ китайского цемента, то цены на него могли бы упасть в два раза. Но это мечты. Надежды, что ФАС обнаружит искусственное ограничение предложения того же металлопроката с целью астрономического завышения цен на товар, пока не слишком велики. Процесс достаточно долгий, и цены на стройматериалы вряд ли вернутся к уровню января. Более того, в мае они наверняка продолжат рост, об этом сегодня говорят уже в открытую, и никакой ФАС не остановит ценовой беспредел.Сегодня всех больше интересуют последствия резкого удорожания строительства в Бурятии, прежде всего, металлопроката, поскольку в республике превалируют металлокаркасные технологии строительства. Когда стоимость одной пустой возведенной бетонной коробки составляет около 40% в себестоимости новостройки, столь резкое повышение цен на стройматериалы легко может свести стройки в минус. Но кто будет строить в убыток? Ведь, помимо каркаса, дорожает все - от стоимости строительной площадки и подключения к инженерным коммуникациям до банковских кредитов.В этой связи часть застройщиков может не выдержать роста себестоимости и уйти с рынка. Соответственно, в условиях дефицита предложения стоимость остающегося жилья в Улан-Удэ может резко пойти вверх, а новая ценовая динамика заметно изменить поведение и потребителей. Так в последние годы в республике набирало тенденцию строительство индивидуального жилья.Но, по словам экономиста Анатолия Думнова, подобный ценовой беспредел на стройматериалы приводит к полной бессмысленности какого-либо индивидуального строительства в Улан-Удэ.- Если несколько лет назад можно было бы купить в Улан-Удэ земельный участок и построить дом на 150 «квадратов» примерно за 5 млн рублей, сегодня это обойдется вам уже как минимум в 8 млн, - говорит он. - Поэтому проще взять жилье в новостройке, где квадратный метр хоть и подорожал, но не настолько, как если строить самому. Да и размер жилья в новостройках, естественно, меньше.Кроме того, стоимость дровяного отопления в домах и коттеджах в 2020 году выросла почти на 20%, что делает проживание в частном секторе уже не столь выгодным, как в многоэтажных домах.Что касается новостроек, то эксперты полагают: в этом году в Улан-Удэ жилье может подорожать до 10 - 20%. Ведь спрос на новое жилье, по крайней мере в 2021 году, еще будет поддерживаться льготными ипотечными госпрограммами.В то же время по коммерческой недвижимости, прежде всего, на первых этажах строящихся многоэтажных комплексов Улан-Удэ, ценовая динамика будет не столь значительной. Цены на первые этажи зданий и ранее росли не столь резво, как на жилье. И сегодня часть инвесторов видят перспективы в объектах с высокой ликвидностью (хорошей проходимостью и возможностью сдачи в аренду либо с целью развития собственного бизнеса).В любом случае сегодня многие жители Бурятии, у кого еще есть свободные средства, сталкиваются с проблемой, как сохранить деньги от обесценивания и гиперинфляции, разворачивающейся на наших глазах.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»