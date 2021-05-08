В Бурятии пилотные проекты пеллетных производств остались не у дел

Бизнесмены, закупившие оборудование, остались у разбитого корыта, ведь у чиновников появилась новая модная тема - бездымный уголь



Прошло больше двух лет с того времени, как депутаты Народного Хурала приняли закон, обязывающий переработчиков древесины обеспечить утилизацию отходов лесопиления, прежде всего опилок и стружки. Параллельно и депутаты, и чиновники на всех уровнях начали активно на словах продвигать проекты производства топливных гранул (пеллетов), сырье для которых составляют именно отходы лесопиления. Напомним, что пеллеты – это экологически чистый вид топлива. Однако предприниматели, закупившие оборудование, остались у разбитого корыта. У чиновников появилась новая модная тема - бездымный уголь, лоббируемый крупными российскими корпорациями. О производстве пеллетов, экологии, рабочих местах предпочли забыть.



В итоге пеллетные заводы начали демонтировать, а поля, как это происходит сегодня в Прибайкальском районе Бурятии, снова засыпали опилками и другими отходами.



Палки в колеса



Напомним, что перевод мелких котельных на отопление древесными отходами – пеллетами - подавался и как возможность снизить вредные выбросы в атмосферу.



Один из наиболее интересных проектов - пеллетный завод производительностью 10 тонн в сутки должен был появиться в селе Турка. Причем, в отличие от других заводов, использовавших электроэнергию, данное высокоэффективное производство применяло тепло для сушки, используя горение самих опилок.



- В 2019 году мы встречались с депутатами Хурала и четыре раза участвовали в рабочих совещаниях в Минпроме РБ с тогдашним заместителем вице-премьера Алексеем Мишениным (который в настоящее время находится под следствием. - Прим. ред.), - рассказывает один из инвесторов проекта, предприниматель Алексей Бошаров. - Чиновники нас убеждали, ставьте, ребята, завод, мы вам поможем, до 60% от суммы оборудования компенсируем.



Предприниматели поверили и купили завод. Однако почти сразу же проект стал буксовать. В Турке запретили строительство, рядом, мол, Байкал, его надо беречь. Хотя какой может быть вред от завода, перерабатывающего древесные отходы в экологически чистые гранулы?



Тогда инвесторы поехали в село Турунтаево, не входящее в защитную экологическую зону. Но там тоже местные чиновники особо не ждали инвестора, хотя это и новые рабочие места, и налоги в бюджет. Земельный участок в 0,8 гектара, подходивший для разворачивания стратегически важного и необходимого для Прибайкальского района производства, был выбран инвесторами недалеко от въезда в село Турунтаево. Однако аренда земли (51 тыс. рублей в год), которая ранее никого не интересовала, тут же вызвала внимание у каких-то ООО из Екатеринбурга, Северной Осетии и даже... Казахстана. Все вдруг захотели строить в Турунтаево пеллетные заводы.



- Поняли, что чиновникам новое производство не нужно, а цель всего этого - сорвать наше участие в получении в аренду этого участка, - рассказывает Алексей Бошаров. – Естественно, мы не стали в этом участвовать, торги не состоялись, а участок сегодня зарастает травой.



В итоге инвесторам пришлось арендовать землю у частного предпринимателя (почти в 10 раз дороже, чем аренда у муниципалитета). Было создано восемь рабочих мест, и начался монтаж. Однако завод был в основном российского производства с китайскими комплектующими, поэтому пришлось переделывать и перебирать все оборудование, что вылилось в несколько миллионов рублей. В итоге его запустили и начали продавать пеллеты по 6,4 тыс. рублей за тонну. Но проблема в том, что из-за неожиданного роста издержек в Бурятии никакой обещанной господдержки и компенсации затрат инвесторы не получили. Им также не помогли, как было обещано, и с рынком сбыта для пеллетов среди муниципальных предприятий.



- Я проехал большинство малых школ Прибайкальского района, которые, вы не поверите, топятся дровами, в том числе там стоят старые и неэффективные чугунные котлы, в школах заготавливают дрова, колют их и складывают в поленницы, - удивляется один из соинвесторов проекта Александр Нагаев. - Это просто прошлый век. А ведь установка высокоэффективных котлов и отопление пеллетами сняло бы большую часть проблем у школ, а мы бы вывели проект на самоокупаемость даже без бюджетных компенсаций по оборудованию.



Пропал интерес



Однако к этому времени интерес властей к пеллетному производству полностью испарился. Появились новые грандиозные по масштабам идеи, проекты и эксперименты по экологической тематике. Снова заговорили о газификации, необходимости выделения ассигнований для энергетиков по обновлению сетевой инфраструктуры. Но главный разворот чиновников произошел в сторону проекта по производству в Бурятии бездымного угля, предполагающего огромные бюджетные ассигнования.



- Понятно, когда речь идет о миллиардах, это очень интересно для чиновников, чем работать с множеством мелких пеллетных производств, - говорит предприниматель Нагаев. - В итоге отходы и экология остаются на заднем плане.



По его словам, проект пеллетного завода в Турунтаево сегодня свернут, идет демонтаж оборудования с перспективой его переноса в Забайкальский край.



- Очень здоровый инвестиционный климат у соседей, пеллетным заводам дается приоритет, а об угле никто даже не говорит, - продолжает Александр Нагаев. - И я раздумываю над тем, чтобы установить этот завод в Забайкальском крае.



Прибайкальский район в итоге лишился единственного предприятия по производству пеллетов (второй аналогичный завод, меньший по производительности, закрыт еще раньше). Отходы же лесопиления в районе просто некуда девать. И если Селенгинский ЦКК сегодня принимает срезки, горбыль и стружку от предпринимателей, то образующиеся опилки никому не нужны. Вместо того, чтобы быть переработанными в пеллеты, их тайно вывозят на поля и в лес. Далее опилки гниют, отравляют почву и создают пожароопасную обстановку.



В Народном Хурале признают, что проблема существует.



- Комитет по экономической политике обращался с предложением в правительство РБ о необходимости поддержки новых производств, но там пока раздумывают, - говорит депутат Хурала Егор Олзоев. - А ведь себестоимость производства нужно общими усилиями снижать, иначе рынок топливных брикетов у нас могут захватить иногородние производители, пользующиеся мерами господдержки в регионах.



Депутат рассказал, что в ходе поездки в село Старая Курба они посетили школу, ранее отапливаемую электричеством. Потом там поставили пеллетный котел.



- Однако в школе сказали, что лучше вернуться к электроотоплению, поскольку пеллеты, поставляемые в рамках муниципального контракта, стоят около 9,5 тыс. рублей за тонну, тогда как на рынке они реализуются по 6 тыс. рублей за тонну, - удивляется депутат. - Понятно, что при таких ценовых аномалиях вся экономия улетучивается.



Планы есть



В свою очередь, в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Бурятии сообщили о планах господдержки отрасли.



В 2021 году переработчикам отходов деревообработки планируется субсидировать возмещение части расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, сообщают в ведомстве. Также планируется предоставление микрозаймов (в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей, под 4,25% годовых, сроком до двух лет) через Фонд поддержки малого предпринимательства РБ. Среди инструментов поддержки - поручительства по кредитам, льготный лизинг и др.



В 2020 году указанными видами государственной поддержки воспользовались два предприятия – ИП Чмелев А.К. и ООО «Пилосервис», сообщили в пресс-службе ведомства.



Правда суммы господдержки не особо впечатляют, каждая из этих организаций получила чуть более 200 тыс. рублей. Тогда как затраты инвесторов исчисляются многими миллионами рублей.



Кроме того, существуют планы по уменьшению затрат предпринимателей на дорогую электроэнергию. Так, Министерством природных ресурсов и экологии РБ разрабатывается проект постановления о порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение расходов по оплате электроэнергии для малого и среднего бизнеса, занятого в сфере производства изделий из вторичных материальных ресурсов.



Дальше остается наблюдать, какие из этих планов дойдут до реального воплощения.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: pixabay.com

