13.05.2021
МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь

МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь

Предложение запущено во всех регионах страны

МегаФон предоставил постоянно действующую скидку на связь пенсионерам во всех регионах России. Любой тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. Условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе.

«Около 60% абонентов пенсионного возраста в сети МегаФона – владельцы смартфонов, активно использующие возможности мобильного интернета. Самые популярные ресурсы у этой категории абонентов – WhatsApp, Одноклассники и YouTube. Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных особенностей потребления – с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи – звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе», – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В декабре возможность общаться со скидкой получили абоненты из Москвы, предложение оказалось востребованным и сейчас запущено во всех регионах. Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты МегаФона, как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие на пенсию.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок.

Независимо от выбранного тарифа, мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца. В случае, если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

Как сообщили в пресс-службе компании, чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Весь процесс займёт не более 15 минут. По одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
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