«Бурятмяспром» перешел под контроль семьи Байминовых

Владельцем 70% предприятия стала супруга известного бизнесмена
По информации «Номер один», на крупнейшем мясоперерабатывающем предприятии Бурятии - ООО «Бурятмяспром» - вновь произошла смена владельцев. 70% доли в уставном капитале компании перешло под контроль Августины Мантатовой, супруги известного бизнесмена-строителя Вячеслава Байминова.
Напомним, в 2018 году новым хозяином «Бурятмяспрома» вместо Александра Венидиктова стал экс-управляющий региональным отделением «Россельхозбанка» Александр Ивахинов. При этом ряд наблюдателей считали его лишь номинальным владельцем. По неофициальной информации, реально «Бурятмяспром» контролировали бизнесмены Вячеслав Байминов, Индира Шагдарова и некое «федеральное высокопоставленное лицо».
1 ноября прошлого года Александр Ивахинов умер от коронавирусной инфекции. После смерти предпринимателя владельцем предприятия стал его сын Александр. Однако единоличным хозяином «Бурятмяспрома» он пробыл всего несколько месяцев. Сейчас у него осталась лишь 30-процентная доля в компании.
По имеющимся данным, выручка «Бурятмяспрома» в 2020 году составила 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — 30 млн.
Фото: "Номер один"
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