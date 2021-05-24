«Бурятмяспром» перешел под контроль семьи Байминовых

Владельцем 70% предприятия стала супруга известного бизнесмена





По информации «Номер один», на крупнейшем мясоперерабатывающем предприятии Бурятии - ООО «Бурятмяспром» - вновь произошла смена владельцев. 70% доли в уставном капитале компании перешло под контроль Августины Мантатовой, супруги известного бизнесмена-строителя Вячеслава Байминова.





По имеющимся данным, выручка «Бурятмяспрома» в 2020 году составила 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — 30 млн.





Фото: "Номер один"

