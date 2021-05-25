Около 190 рабочих мест на объектах Озерного ГОКа предложили жителям Бурятии на ярмарке вакансий

В первую очередь требуются сотрудники со строительными, инженерными и рабочими специальностями



На межрайонной ярмарке вакансий в селе Сосново-Озерское жителям Бурятии предложили около 190 рабочих мест на объектах Озерного ГОКа. Мероприятие совместно организовали Озерная горнорудная компания и Республиканское агентство занятости населения. Основным работодателем выступил генеральный подрядчик строительства крупнейшего в республике инвестпроекта - компания «ИстКонТех».

Узнать о предлагаемых вакансиях пришло около 90 жителей Еравнинского района республики, в режиме видеоконференцсвязи к мероприятию были подключены центры занятости Хоринского, Кижингинского, Бичурского и Тункинского районов, сообщила директор Центра занятости населения Еравнинского района Цыжип Жанчипова.



- Я вставала на учет в центре занятости, меня пригласили на эту ярмарку. Прошла собеседование, обменялись контактами, обещали перезвонить. Если есть возможность найти работу рядом с домом и меня устроят условия, готова рассмотреть этот вариант, - рассказала жительница села Домна Еравнинского района, инженер-строитель Жанна Цыбикова.



- Вакансий очень много. Всю жизнь проработала кассиром. Работала раньше на вахте в Амурской области. Ищу поближе к дому работу. Сейчас я определилась по одной вакансии, сейчас буду проходить собеседование. Озерное месторождение уже много десятилетий пытались разрабатывать и, конечно, это хорошо было бы работать рядом с домом, а не ехать за тысячи километров, - сообщила жительница с. Озерный Еравнинского района, экономист Марина Илькова.



Озерный ГОК уже строится: сейчас готовится новый рабочий поселок для специалистов, в ближайшее время начнется заливка фундамента основного объекта предприятия – обогатительной фабрики, в процессе работа и над другими объектами. Для этого компания «Озерное» пригласила в качестве генподрядчика компанию «ИстКонТех», специалисты которой несколько лет назад, в частности, построили аналогичное предприятие в Забайкальском крае, которое сейчас уже введено в эксплуатацию.



- Чем дальше будет развиваться проект – тем больше вакансий, и не только строительных специальностей мы будем предлагать, в том числе и обязательно жителям Бурятии и Еравнинского района в частности, - отметил управляющий директор ООО «Озерное» Сергей Королев.



Сейчас, в первую очередь, требуются сотрудники со строительными, инженерными и рабочими специальностями: бетонщики, каменщики, электрики, арматурщики, сварщики, инженеры различных направлений. Получить работу на ГОКе могут и экономисты, кадровики, и другие квалифицированные специалисты.



Со всеми вакансиями можно ознакомиться в самой компании, на специализированных сайтах по подбору персонала, а также в Еравнинском центре занятости населения. Здесь же можно получить консультацию специалиста, заполнить анкеты, которые поступят в компанию «ИстКонТех» для рассмотрения.



По итогам ярмарки представители ООО «ИстКонТех» и Озерной ГОК провели около 60 собеседований, а несколько соискателей уже ждут итогов согласования для возможного трудоустройства. Будущим сотрудникам компании-генподрядчика предлагается работа как вахтовым методом, так и в режиме пятидневки.



- Я лично переговорил сегодня с 30-35 соискателями, и уже есть те, кто нас заинтересовал. Остальные анкеты, резюме и контакты мы взяли, будем смотреть, изучать и по мере необходимости будем звонить. Мы специально приехали на ярмарку и с удовольствием возьмем на работу местных жителей, если будут подходить по требованиям. Раз мы строим фабрику здесь, то местные жители тоже должны получать здесь рабочие места, - заявил начальник управления механических работ ООО «ИстКонТех» Фатих Йылдыз.



Кроме того, участники ярмарки вакансий ознакомились с предлагаемыми Байкальским колледжем недропользования краткосрочными курсами по специальностям для горнодобывающей промышленности и курсами повышения квалификации.



- С приходом таких крупных инвесторов, как компания «Озерное», Еравнинский район становится промышленным. Мы сотрудничаем с компанией уже два года и знаем, как компания ответственно относится к району, к нашим недрам, ко мнению жителей. Эта ярмарка вакансий - первая встреча, которую организовали совместно с ЦЗН. Все имеющиеся вакансии доступны нашим жителям, - отметил глава Еравнинского района Цыденжап Шагдаров.



Подробная информация о вакансиях по телефонам: 83013521200, 89516301536, 89148319903 и по электронному адресу



Фото: ООО "Озерное"

Узнать о предлагаемых вакансиях пришло около 90 жителей Еравнинского района республики, в режиме видеоконференцсвязи к мероприятию были подключены центры занятости Хоринского, Кижингинского, Бичурского и Тункинского районов, сообщила директор Центра занятости населения Еравнинского района Цыжип Жанчипова.- Я вставала на учет в центре занятости, меня пригласили на эту ярмарку. Прошла собеседование, обменялись контактами, обещали перезвонить. Если есть возможность найти работу рядом с домом и меня устроят условия, готова рассмотреть этот вариант, - рассказала жительница села Домна Еравнинского района, инженер-строитель Жанна Цыбикова.- Вакансий очень много. Всю жизнь проработала кассиром. Работала раньше на вахте в Амурской области. Ищу поближе к дому работу. Сейчас я определилась по одной вакансии, сейчас буду проходить собеседование. Озерное месторождение уже много десятилетий пытались разрабатывать и, конечно, это хорошо было бы работать рядом с домом, а не ехать за тысячи километров, - сообщила жительница с. Озерный Еравнинского района, экономист Марина Илькова.Озерный ГОК уже строится: сейчас готовится новый рабочий поселок для специалистов, в ближайшее время начнется заливка фундамента основного объекта предприятия – обогатительной фабрики, в процессе работа и над другими объектами. Для этого компания «Озерное» пригласила в качестве генподрядчика компанию «ИстКонТех», специалисты которой несколько лет назад, в частности, построили аналогичное предприятие в Забайкальском крае, которое сейчас уже введено в эксплуатацию.- Чем дальше будет развиваться проект – тем больше вакансий, и не только строительных специальностей мы будем предлагать, в том числе и обязательно жителям Бурятии и Еравнинского района в частности, - отметил управляющий директор ООО «Озерное» Сергей Королев.Сейчас, в первую очередь, требуются сотрудники со строительными, инженерными и рабочими специальностями: бетонщики, каменщики, электрики, арматурщики, сварщики, инженеры различных направлений. Получить работу на ГОКе могут и экономисты, кадровики, и другие квалифицированные специалисты.Со всеми вакансиями можно ознакомиться в самой компании, на специализированных сайтах по подбору персонала, а также в Еравнинском центре занятости населения. Здесь же можно получить консультацию специалиста, заполнить анкеты, которые поступят в компанию «ИстКонТех» для рассмотрения.По итогам ярмарки представители ООО «ИстКонТех» и Озерной ГОК провели около 60 собеседований, а несколько соискателей уже ждут итогов согласования для возможного трудоустройства. Будущим сотрудникам компании-генподрядчика предлагается работа как вахтовым методом, так и в режиме пятидневки.- Я лично переговорил сегодня с 30-35 соискателями, и уже есть те, кто нас заинтересовал. Остальные анкеты, резюме и контакты мы взяли, будем смотреть, изучать и по мере необходимости будем звонить. Мы специально приехали на ярмарку и с удовольствием возьмем на работу местных жителей, если будут подходить по требованиям. Раз мы строим фабрику здесь, то местные жители тоже должны получать здесь рабочие места, - заявил начальник управления механических работ ООО «ИстКонТех» Фатих Йылдыз.Кроме того, участники ярмарки вакансий ознакомились с предлагаемыми Байкальским колледжем недропользования краткосрочными курсами по специальностям для горнодобывающей промышленности и курсами повышения квалификации.- С приходом таких крупных инвесторов, как компания «Озерное», Еравнинский район становится промышленным. Мы сотрудничаем с компанией уже два года и знаем, как компания ответственно относится к району, к нашим недрам, ко мнению жителей. Эта ярмарка вакансий - первая встреча, которую организовали совместно с ЦЗН. Все имеющиеся вакансии доступны нашим жителям, - отметил глава Еравнинского района Цыденжап Шагдаров.Подробная информация о вакансиях по телефонам: 83013521200, 89516301536, 89148319903 и по электронному адресу cznerv@govrb.ru , Еравнинский центр занятости населения.Фото: ООО "Озерное"