Какие тренды 2021 года интересны инвесторам

2020 год стал знаковым для инвесторов





С одной стороны, они активизировались, так как доходы от других видов пассивного заработка оказались мизерными из-за карантинных ограничений и ппроседания экономики. С другой стороны, инвестиции в стартапы также разочаровали: в 2020 году в России их объем уменьшился на 19%.