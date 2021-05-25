Какие тренды 2021 года интересны инвесторам

2020 год стал знаковым для инвесторов
С одной стороны, они активизировались, так как доходы от других видов пассивного заработка оказались мизерными из-за карантинных ограничений и ппроседания экономики. С другой стороны, инвестиции в стартапы также разочаровали: в 2020 году в России их объем уменьшился на 19%.
Специалисты Robomarkets.com - https://www.robomarkets.com – посоветовали обратить внимание на несколько трендов, актуальных для 2021 года:
● доставка еды и продуктов питания – подобные сервисы в прошлом году показали колоссальный рост;
● онлайн-обучение – многие стартапы в этом секторе быстро выбились в лидеры, одной из причин стал вынужденный переход пользователей к интернет-инструментам для коммуницирования;
● семейные офисы – это еще одна вынужденная форма перехода от классического офиса к удаленной работе;
● телемедицина – новые решения в обслуживании пациентов привлекают много как желающих ими воспользоваться, так и разработчиков, готовых создавать новые платформы для эффективной работы медиков.
Нужно отметить, что пандемия стала причиной скачка в электронной коммерции вообще. Новые технологии позволяют людям оставаться в комфортном мире, даже если они столкнулись с каким-то физическими ограничениями.
Фото: pixabay.com
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