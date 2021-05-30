Бурятия заняла 1 место в рейтинге субъектов по темпам роста промышленности в ДФО

Индекс промышленного производства в республике за 2020 год достиг 107,4 %



Индекс промышленного производства за 2020 год достиг 107,4 %, что выше среднероссийских и средних по ДФО показателей. В рейтинге субъектов по темпам роста промышленности Бурятия на 1 месте в ДФО и на 9 по стране, сообщили в правительстве Бурятии.



Положительную динамику за прошлый год обеспечила добыча полезных ископаемых (+15,7%); обрабатывающая промышленность, где объемы производства выросли на 6,8 % выше уровня 2019 года; в строительном комплексе рост объема работ достиг 106,9%.



"В 2020 году меры соцподдержки и поддержки бизнеса позволили частично компенсировать снижение доходов населения. Это позволило сохранить положительный естественный прирост населения. Так, коэффициент рождаемости выше среднероссийского уровня на 30%, а среднего по ДФО - на 16 %", - добавили в республиканском правительстве.



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