Вячеслав Байминов «сбежал» в Читу

«Бест плюс» перестал быть улан-удэнской компанией





По информации «Номер один», владелец одной из ведущих компаний-застройшиков Улан-Удэ Вячеслав Байминов сменил юридический адрес своей фирмы. Теперь ООО Специализированный застройщик «Бест Плюс» зарегистрировано в Чите на ул. Кирова, 21. С чем связан переезд компании бизнесмена, пока не известно.