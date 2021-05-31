Вячеслав Байминов «сбежал» в Читу

«Бест плюс» перестал быть улан-удэнской компанией
По информации «Номер один», владелец одной из ведущих компаний-застройшиков Улан-Удэ Вячеслав Байминов сменил юридический адрес своей фирмы. Теперь ООО Специализированный застройщик «Бест Плюс» зарегистрировано в Чите на ул. Кирова, 21. С чем связан переезд компании бизнесмена, пока не известно.
Напомним, «Бест плюс» был создан в 2001 году. За прошедшее время компания построила в столице Бурятии множество многоквартирных домов. В их числе дома на ул. Профсоюзная, Цивилева, Боевая, Ключевская, жилые комплексы «Янтарный», «Изумрудный», «Октябрь» и многие другие. Сейчас компания продает квартиры в ЖК «Удачный» в 115-м микрорайоне и ЖК на ул. Бабушкина.
При этом, как уже сообщал «Номер один», покупатели квартир в новостройках «Бест плюса» нередко жалуются на качество строительства. Их жалобы похожи – жильцам холодно за промерзшими насквозь стенами, крыши протекают, вентиляция сделана с нарушениями, не работают противопожарные системы, есть проблемы с лифтами и отопительной системой. Особенно острая ситуация возникла с домом 76А по улице Ключевской. Именно на крыше этого дома было снято скандальное видео, где хорошо видно, как кирпичи с легкостью вынимаются из стены голыми руками.
Фото: «Номер один»
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