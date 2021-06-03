Бурятский министр заманивает в республику инвесторов из Катара

Чем далекий российский регион может заинтересовать арабов, пока не известно





Министр промышленности и инвестиций Бурятии Антон Виноградов в рамках работы на Петербургском экономическом форуме принял участие в бизнес-диалоге между Россией и Катаром. Республиканский чиновник назвал его «стратегически важном для страны мероприятием».

«Первая в истории крупнейшая делегация из Катара прибыла в Россию с целью инвестирования в российские проекты - нефтегазовая промышленность, инфраструктура, энергетика, высокие технологии и инновации. На мероприятии веду переговоры по привлечению новых инвесторов», - сообщил Антон Виноградом.Как уточнил чиновник, делегацию Катара возглавляет министр торговли и промышленности Али бен Ахмед аль-Кувари.Фото: Антон Виноградов