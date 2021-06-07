Рудник «Ирокинда» поддержит 11 социально значимых проектов на севере Бурятии

На их реализацию предприятие выделило полмиллиона рублей





Рудник «Ирокинда», входящий в состав международной компании Nordgold, совместно с администрацией Муйского района Бурятии объявляет итоги конкурса социальных проектов «Добывая лучшее будущее». Экспертная комиссия конкурса определила 11 инициатив местных жителей, на реализацию которых предприятие выделило полмиллиона рублей.

Цель конкурса «Добывая лучшее будущее» - поддержка инициатив граждан и организаций в решении социально значимых проблем своих территорий. Всего на конкурс в 2021 году участники заявили 21 проект в сфере дополнительного образования детей, организации досуга населения, краеведения и развития социальной инфраструктуры.«Уже седьмой год организаторы конкурса «Добывая лучшее будущее» в Муйском районе получают большое количество актуальных и интересных проектов. Это свидетельствует о том, что наша совместная работа с администрацией района по развитию гражданских инициатив важна для населения. Отрадно, что многие жители из года в год активно вовлекаются в решение социально значимых проблем своих территорий, вместе работают над этим. Мы благодарим всех участников, поздравляем победителей и желаем им успешной реализации проектов», - отметил менеджер по корпоративным коммуникациям и КСО рудника «Ирокинда» Бато Эрдынеев.«Реализованные проекты направлены не только на решение социальных проблем, но и на развитие новых услуг для жителей Муйского района. Это несомненно значимый эффект конкурса «Добывая лучшее будущее». И мы считаем, что этот год не станет исключением», - сказала председатель совета региональной общественной организации развития гражданских инициатив «Клуб Фирн» - оператора конкурса «Добывая лучшее будущее» Елена Ильина.Получившие грантовую поддержку 11 проектов будут реализованы до 30 ноября 2021 г. В частности детско-юношеская спортивная школа в посёлке Таксимо получит спортивное оборудование для секции по фитнес-аэробике, а также акустическое оборудование для спортивных соревнований. Муйская городская библиотека откроет на своей базе детский кружок анимации и создаст мультфильмы «Ожившие картинки Муйской долины». Также специалисты библиотеки издадут брошюры «Люди — легенды Муйской долины». Центр дополнительного образования «Созвездие» привлечёт детей с ОВЗ к занятиям хореографией. Кроме того, центр приобретёт мобильный выставочный зал и благоустроит прилегающую территорию для строительства уличной сцены. Социально-культурный комплекс «Тоннельщик» откроет мини-музей к 45-летию поселка Северомуйск. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Синильга» проведёт экологическую акцию на берегах реки Муя, а также установит скамейки и урны в местах отдыха. ТОС «Спартак» в селе Усть-Муя оборудует универсальную спортивную площадку для занятий по волейболу и баскетболу. Клуб «Активное долголетие» в Таксимо начнет свою работу с занятий йогой и скандинавской ходьбой.Общие итоги реализованных проектов будут подведены в декабре 2021 года.Фото: «Бурятзолото»