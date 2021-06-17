Бурятский театр получит грант от правительства на постановку спектакля

По итогам конкурса от Министерства культуры Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева получит грант на постановку спектакля Олега Юмова «Үхэжэ ядашаһан король». В основу спектакля легла пьеса французского драматурга, одного из основоположников эстетического течения абсурдизма Эжена Ионеско «Король умирает».
- Репетиции постановки уже шли в театре. Премьера спектакля была назначена на 1, 2, 3 июля и планировалось, что постановка «Үхэжэ ядашаһан король» завершит 89-й театральный сезон Буряад театра. Но из-за введения дополнительных ограничительных мер в республике премьера перенесена на осень, - рассказали в пресс-службе театра.
В постановке задействованы разные поколения артистов, в том числе народная артистка России Лариса Егорова, народный артист Бурятии Баста Цыденов, народный артист Бурятии Баярто Ендонов, народная артистка Бурятии Надежда Мунконова и другие.
Помимо этого, гранты Правительства Бурятии также получат Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева, Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал», Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» и др.
Возрастное ограничение 12+
фото: пресс-служба Бурдрама
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