Жители Бурятии зажгли 2,2 тысяч виртуальных свечей

Интернет-пользователей региона призывают "зажечь" свечу памяти в честь 22 июня и перевести 1 рубль в фонд поддержки ветеранов

Жители Бурятии принимают участие во всероссийской онлайн акции «Свеча памяти». Акция проходит каждый год 22 июня, в День памяти и скорби. По всей России зажигаются свечи в память о всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая мирную жизнь. В этом году исполнится 80 лет с начала войны.

Принять участие в акции можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф, нажав кнопку «Зажечь свечу» и поделившись в соцсетях. Каждая виртуальная свеча – это 1 рубль. Все средства будут направлены благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

- Кроткое пламя свечи, колышущееся на ветру, – это символ памяти нашего сердца: чем больше свечей зажжется в ночь на 22 июня 2020 года, тем больше людей откликнется и скажет «спасибо» всем, чьи жизни навсегда изменились 22 июня 1941 года. Нас миллионы – благодаря «Свече памяти» вместе мы можем поблагодарить ветеранов не только словом, но и делом. В эти дни мы должны задуматься о том, как мы храним мирное настоящее, оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней, чем доказываем, что эта цена была ненапрасной, - говорит исполнительный директор организатора акции – благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

За время Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов граждан СССР – акция призвана почтить каждого, а также оказать посильную помощь ныне живущим ветеранам.

фото: pixabay.com