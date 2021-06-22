В Улан-Удэ на Мемориале Победы зажгли свечи памяти

Сегодня состоится общероссийская минута молчания в 17:15 по местному времени

22 июня, в День памяти и скорби прошла Всероссийская акция «Свеча памяти» на Мемориеале Победы.

- Сегодня в России печальная и скорбная дата. Именно в эти минуты восемьдесят лет назад началась Великая Отечественная война. Именно тогда полчище врагов уже перешло наши границы. Началась бомбежка наших городов: Киева, Минска, Бреста и других городов России. И начали погибать наши люди. Почти 19 000 человек погибали каждый день, это страшная цифра. И наш долг - чтить их память, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

В мероприятии приняли главный федеральный инспектор по Республике Бурятия С.А. Ромахин, заместитель командующего 36-ой Армии по военно-политической работе, полковник И.В. Сокол, начальник штаба 36-ой армии, генерал-майор И.Б.Тимофеев, заместитель председателя Правительства РБ В.Б.Цыбикжапов, мэр г. Улан-Удэ и другие официальные лица. Была объявлена минута молчания.

По традиции в этот день все желающие могут зажечь свою свечу памяти дома, как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Кроме того, сегодня в 17.15 организаторы просят прервать вещание в эфире телевидения и радио, прекратить работу касс в магазинах, торговых центрах, на предприятиях и так далее.

В День памяти и скорби, 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны, в 12.15 по московскому времени будет объявлена общероссийская минута молчания. Жители Бурятии могут присоединиться к акции в 17.15 по местному времени.







фото: администрация города