Фильм про байкальскую нерпу бьёт рекорды в прокате

Он становится самым популярным неигровым фильмом в истории России





Первый российский блокбастер о природе и животных «Байкал. Удивительные приключения Юмы» на сегодняшний день уже показан в кинотеатрах почти 15 тысяч раз. По итогам первых двух уикендов он становится самым популярным неигровым фильмом в истории России - в кинотеатрах его посмотрели почти 160 тысяч зрителей.



- Это наибольшее количество просмотров зрителями в кинотеатрах среди всех российских и зарубежных фильмов в этой категории. Сборы нового кассового лидера за 10 дней проката превысили 30 млн рублей, что является абсолютным рекордом для отечественной киноотрасли, - сообщили в минкультуры Бурятии.



Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» посвящается памяти известного писателя, классика детской литературы Виталия Бианки, автора более трех сотен произведений о природе и животных, многие из которых экранизированы.



Предыдущий рекордсмен - фильм «BEEF: Русский хип-хоп» собрал в 2019 году за первые два уикенда 16,8 млн рублей и чуть больше 23 млн рублей за месяц проката (93,4 тысячи зрителей), а его предшественник, фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни», в 2018 году за первые два уикенда собрал около 3 млн рублей и общие сборы за все время проката составили 7,7 млн (33,3 тысячи зрителей). Два других фильма 2021 года в этом жанре, «Полет над Россией» (Германия) и «Нерка. Рыба красная» (Россия), показали совсем скромные результаты. ри этом новый лидер по сборам в прокате среди отечественного неигрового кино еще остается в расписании кинотеатров и, судя по статистике ЕАИС, имеет неплохие шансы на востребованность у зрителей еще минимум несколько недель. На протяжении всего времени проката фильм стабильно находится в топ-10 фильмов дня, в окружении голливудских блокбастеров - это единственный отечественный фильм, показывающий сейчас такие результаты. А зрительский рейтинг на КиноПоиск составляет 8.1.



Фильм можно посмотреть практически в каждом втором кинотеатре нашей страны, а кинокритики уже называют его «самым добрым фильмом года». Прокатчиком ленты выступила крупнейшая отечественная кинокомпания «Централ Партнершип». Компания доказала, что художественно-познавательный жанр может быть интересен и коммерчески успешен для проката в кинотеатрах.



Не сильно повлияли на «самый добрый фильм года» ограничения, связанные с распространением коронавируса - из-за закрытия кинотеатров Бурятии и Нижегородской области прокат фильма в регионах временно приостановлен, но обязательно будет возобновлен после того, как посещение кинотеатров вновь будет безопасным для всей семьи. Особенно актуальным это является для Республики Бурятия, где большинство жителей за несколько дней проката не успели посмотреть блокбастер о родном озере на больших киноэкранах.



Значительную роль в успехе у зрителей сыграло и уникальное качество изображения, которое всецело можно оценить только на экране кинотеатра. Новый лидер среди неигрового кино «Байкал. Удивительные приключения Юмы» дает надежду, что российские научно-популярные фильмы также войдут в каждый дом, как это ранее произошло с игровым кино и анимацией.



фото: Минкультуры Бурятия