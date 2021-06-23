Достопримечательности Бурятии вошли в тысячу лучших брендов России

8 объектов региона вошли в список лучших культурных и туристических мест страны

Подвели окончательные итоги конкурса «ТОП-1000 локальных культурных и туристических брендов России». Еще в апреле по промежуточным итогам в предварительный список брендов вошло 8 объектов из Бурятии. Участие в подобных конкурсах по продвижению туристических брендов Бурятии способствует реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в частности, в повышении доступности туристических продуктов и информированности о них.

По результатам экспертных оценок, жюри проекта определило итоговый список победителей конкурса. В число победителей вошли 336 брендов из 77 регионов России. Из них - 5 брендов из Бурятии:

1. "Светлая Поляна" - Эколого- этнографический Парк-музей (расположен на берегу озера Байкал в 1 км от села Максимиха, Баргузинский район) – в категории «Арт-кластер».

2. Баргузин-острог, город, село (Баргузинский район) - в категории «Поселение».

3. Город Кяхта (Кяхтинский район) - в категории «Поселение».

4. Тункинский национальный парк (Тункинский район)- в категории природа.

5. Ангирская писаница "Малтай-Шулуун" (Заиграевский район)- в категории «Сооружения».

- В ходе конкурса были отобраны бренды (культурные и символические природные объекты, образы, традиции и промыслы, события и даты, великие имена, гастробренды, креативные кластеры), известные преимущественно на локальном уровне, но обладающие потенциалом для того, чтобы стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов в национальном и глобальном масштабе. Они дополнят топ-500 культурных брендов, отобранных членами экспертного жюри проекта ранее, – отмечают эксперты конкурса.

В рамках конкурса также проходило Народное голосование «ТОП-1000 локальных культурных и туристических брендов России», по итогам которого победителям будет вручен Приз зрительских симпатий. От Бурятии в число победителей вошел Баргузин - острог, город, село в категории “Поселения”.

Напомним, о начале конкурса объявили 4 ноября 2020 года на Общественной интерактивной платформе при поддержке Общественной палаты РФ, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства. Министерства культуры, Ростуризма, Министерства сельского хозяйства, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Прием заявок продолжался до 31 января, всего было получено 1478 заявок из всех регионов России.

Источник фото: сайт проекта «Живое наследие»